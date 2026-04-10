Streaming en movilidad: todo lo que debes saber antes de ver Netflix fuera de casa para evitar bloqueos

A lo largo de los últimos años, cada vez son más los hogares en los que se tiene contratado Netflix u otras plataformas de streaming como DAZN, Disney+ o Amazon Prime Video, servicios que en todos los casos plantean ciertas dudas (y problemas) cuando hablamos del disfrute de los mismos lejos del hogar principal.

Siendo un asunto que genera mucha preocupación entre los suscriptores, es importante conocer todos los detalles para poder ver Netflix fuera de casa, evitando los bloqueos que aplican estas plataformas para evitar que los usuarios puedan compartir sus cuentas, como sucedía tiempo atrás.

¿SE PUEDE VER NETFLIX FUERA DE CASA?

Una de las grandes preguntas que se hacen muchos usuarios es saber si pueden seguir utilizando sus cuentas de Netflix y otras plataformas de streaming cuando se encuentran lejos del hogar. Hasta el fin de las cuentas compartidas, esta era una posibilidad, pero desde hace un tiempo las condiciones se han endurecido.

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Cuando vas a viajar por vacaciones, puede que quieras disfrutar de series, películas u otros contenidos allí donde te encuentres, por lo que es natural que te preguntes si es posible hacerlo ahora que ya no se puede compartir contraseña en la mayoría de los servicios.

El hecho de que la cuenta pueda estar asociada a un domicilio hace que sea posible que te surja la preocupación de que puedas tener problemas para acceder a tu cuenta. También hay quien se pregunta si hay que avisar al servicio previamente. No te preocupes que resolvemos todas tus dudas al respecto.

PUEDES VER NETFLIX DE VIAJE

Fuente: Unsplash

Aunque YouTube ya ha superado a Netflix y marca el fin de una era televisiva, millones de personas siguen utilizando esta plataforma de series y películas en su día a día. Si es tu caso, puedes estar tranquilo, ya que podrás disfrutar de ella aunque te vayas de viaje.

Y es que cualquier plataforma de streaming te permite usar la cuenta con normalidad cuando estés de viaje, sin necesidad de hacer ningún trámite especial. Es suficiente con iniciar sesión como siempre lo haces, ya sea desde el móvil, la tablet o el televisor del hotel o apartamento.

El propio sistema se encuentra desarrollado de manera que puede detectar desplazamientos temporales, lo que es muy habitual en periodos vacacionales como Semana Santa, Navidad o las vacaciones de verano.

Por lo tanto, al menos a priori, no deberías tener ningún problema para poder disfrutar de tus contenidos favoritos allá donde te encuentres. No obstante, tienes que tener en cuenta que, si la estancia es larga, superior a las 2 semanas, el catálogo puede variar en función de dónde te encuentres.

Esto sucede principalmente cuando el viaje se da fuera de la Unión Europea, y el motivo no es otro que los derechos de distribución de muchas producciones, que cambian en función del territorio. Esto es lo que hace que algunos títulos disponibles en España no estén disponibles en otros países, y viceversa.

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Sin embargo, si se viaja dentro de la UE, Netflix mantiene el catálogo del país de origen, por lo que podrás ver prácticamente lo mismo que si estuvieses en tu casa en España.

NETFLIX PUEDE SOLICITAR UNA VERIFICACIÓN ADICIONAL

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Más allá de saber que existen joyas ocultas en Netflix aún por descubrir y de que la clasificación por edades de los contenidos puede variar en función del país en el que te encuentres, existen otros aspectos a tener en cuenta a la hora de ver Netflix en un sitio que no sea tu hogar.

Lo que sí debes tener en cuenta es que, a la hora de acceder desde nuevos dispositivos, como puede ser el televisor del hotel o el alojamiento en el que te encuentras, la plataforma de streaming te puede solicitar una verificación adicional para confirmar que eres el titular de la cuenta.

Este proceso suele consistir en el envío de un código por mensaje de texto (SMS) o correo electrónico con el código de verificación para que lo introduzcas en Netflix y pueda verificar que eres el usuario real.

Como puedes ver, en Netflix no tendrás ningún problema en este sentido, y lo mismo sucede en otras plataformas de streaming, que en la mayoría de los casos funcionan de una manera similar.