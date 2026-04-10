AEMET habla del aumento de temperaturas pero advierte del cambio brusco que llega este fin de semana

AEMET advierte de que una borrasca, ubicada al suroeste de la Península, ejercerá una influencia significativa en diversas regiones españolas, con especial énfasis en Andalucía y las Islas Canarias. A partir del mediodía del viernes, se esperan tormentas en Andalucía, las cuales podrían ser localmente fuertes y extenderse hacia Extremadura y el oeste de la meseta sur. Esta situación demanda precaución por parte de la población, especialmente en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.

En las Islas Canarias, se prevén rachas de viento muy fuertes, particularmente en las islas occidentales, lo que podría afectar las actividades marítimas y terrestres. La AEMET ha emitido avisos por viento en La Palma, La Gomera y El Hierro, así como por oleaje en Tenerife. Es fundamental que los residentes y visitantes de estas islas estén al tanto de las alertas meteorológicas y tomen las medidas necesarias para protegerse de los posibles riesgos.

La complejidad de los sistemas meteorológicos requiere una vigilancia constante y una comunicación efectiva entre las autoridades y la población. La información proporcionada por la AEMET es esencial para tomar decisiones informadas y minimizar los impactos negativos de la borrasca. Además, es importante recordar que las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente, por lo que se recomienda mantenerse actualizado sobre las últimas predicciones.

Publicidad

AUMENTO NOTABLE DE LAS TEMPERATURAS EN EL CANTÁBRICO

Además de las tormentas y el viento, la AEMET pronostica un aumento notable de las temperaturas máximas en el Cantábrico, superior a 6ºC. Este incremento repentino podría tener efectos significativos en la salud de las personas, especialmente en los grupos más vulnerables, como los ancianos y los niños. Es crucial tomar medidas para protegerse del calor, como mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y buscar lugares frescos.

Asimismo, se espera un aumento de las temperaturas mínimas en Cáceres y el oeste de la meseta sur. Este cambio en los patrones térmicos podría afectar la agricultura y la ganadería, así como el consumo de energía y la gestión de los recursos hídricos. Es fundamental que las autoridades y los sectores económicos estén preparados para adaptarse a estas nuevas condiciones.

La variabilidad climática es una realidad que exige una mayor atención y una acción coordinada a nivel global. El aumento de las temperaturas es un síntoma del cambio climático, que tiene efectos cada vez más evidentes en todo el mundo. Es necesario tomar medidas urgentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover la transición hacia una economía más sostenible.

DETALLES ADICIONALES DEL PRONÓSTICO METEOROLÓGICO DE LA AEMET

El informe de la AEMET también señala la posibilidad de brumas y nieblas matinales en el interior de Galicia y Asturias, en el valle del Guadalquivir y en el litoral valenciano y balear. Estas condiciones podrían reducir la visibilidad y afectar el tráfico terrestre y marítimo. Se recomienda extremar la precaución al conducir y seguir las indicaciones de las autoridades.

Asimismo, se prevé la presencia de polvo en suspensión, principalmente en el sur peninsular. Este fenómeno podría afectar la calidad del aire y provocar problemas respiratorios en personas sensibles. Se aconseja evitar la actividad física intensa al aire libre y utilizar mascarillas si es necesario.

La AEMET destaca que predominarán los vientos de componente sur en el interior peninsular, del este en el Mediterráneo y en el Cantábrico, y del oeste en las costas atlánticas, en general flojos. Sin embargo, podrían darse rachas muy fuertes asociadas a las tormentas. En Canarias, los vientos serán del noroeste, moderados y con rachas muy fuertes