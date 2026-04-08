1 de cada 3 empleadas del hogar sigue cobrando en negro: ¿cuánto cuesta contratar legalmente?

¿Tener ayuda en casa sin contrato sale más barato? ¿O es uno de esos “ahorros” que pueden salir muy caros? La realidad es que miles de familias en España siguen moviéndose en esa línea gris sin tener claro qué están haciendo exactamente.

El dato no es menor, una de cada tres empleadas del hogar no está dada de alta en la Seguridad Social. Y detrás de esa cifra hay una mezcla de desconocimiento, miedo al coste real y cierta inercia que lleva años instalada en el sector.

Pero en 2026 el escenario ha cambiado. Los salarios han subido, las obligaciones también y el margen para improvisar es cada vez más pequeño.

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El sueldo mínimo ya no es negociable para las empleadas de hogar (aunque muchos sigan intentándolo)

Da igual la situación personal de la trabajadora, el mínimo se aplica siempre. Fuente: Agencias

El primer punto es claro, el salario tiene un suelo. En 2026, una empleada del hogar no puede cobrar por debajo del SMI, que se sitúa en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas o 9,55 euros por hora si trabaja de forma externa.

Esto ha cambiado mucho la percepción del sector. Durante años era habitual ver salarios muy por debajo de ese mínimo, especialmente en trabajos por horas o en situaciones irregulares. Pero ahora la ley es clara, da igual la situación personal de la trabajadora, el mínimo se aplica siempre.

Aun así, la realidad va por otro lado. Muchas familias siguen pactando pagos en efectivo o fuera de contrato pensando que “por unas horas no pasa nada”. El problema es que ese pequeño atajo puede convertirse en un conflicto serio si la relación laboral se complica.

Lo que realmente cuesta una empleada de hogar: más que el sueldo, pero menos de lo que imaginas

Si pagas 10 euros por hora, el coste real puede irse a unos 12 o 13 euros. Fuente: Agencias

Aquí es donde suele venir la sorpresa. Contratar legalmente no es solo pagar el salario. Hay que sumar la cotización a la Seguridad Social, que en términos generales ronda entre un 20% y un 30% adicional sobre lo que cobra la trabajadora.

Traducido a algo fácil de entender, si pagas 10 euros por hora, el coste real puede irse a unos 12 o 13 euros. No es una diferencia menor, pero tampoco es el salto enorme que muchas personas creen antes de informarse.

El problema es que muchas decisiones se toman sin hacer números reales. Se asume que dar de alta es inasumible cuando, en muchos casos, simplemente no se ha calculado bien. Y ahí es donde empieza la economía sumergida, más por percepción que por realidad.

El riesgo de hacerlo mal: multas, conflictos y problemas mayores

Sin cobertura legal, todo recae directamente sobre quien ha contratado. Fuente: Agencias

Trabajar “en negro” puede parecer cómodo al principio, pero es una bomba de relojería. Si hay una inspección o una denuncia, las sanciones pueden superar fácilmente los 3.000 euros. Y eso es solo el principio.

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El verdadero problema aparece cuando hay un imprevisto. Un accidente doméstico, una baja médica o un despido mal gestionado pueden derivar en responsabilidades económicas mucho mayores para el empleador. Sin cobertura legal, todo recae directamente sobre quien ha contratado.

Además, la falta de contrato deja a la trabajadora en una situación de total vulnerabilidad. Sin paro, sin protección y sin garantías. Y cuando la relación termina mal (algo más habitual de lo que parece), es cuando llegan las reclamaciones y los conflictos que podrían haberse evitado desde el principio.

Al final, la pregunta no es solo cuánto cuesta contratar legalmente, sino cuánto puede costar no hacerlo. Porque la diferencia, muchas veces, no está en el dinero… sino en la tranquilidad.

Y en un contexto donde cada vez hay más control y menos margen para la improvisación, hacer las cosas bien desde el inicio ya no es solo una opción responsable. Es, simplemente, la decisión inteligente.