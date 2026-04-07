Adiós a los pelos de tu mascota regados por toda la casa: Carrefour desploma el precio de la mejor aspiradora Dyson

Las aspiradoras verticales sin cable han ganado la partida a los modelos tradicionales por su comodidad y potencia. Actualmente, marcas de referencia como Dyson han visto cómo sus precios caen significativamente en plataformas como Amazon o en los pasillos de Carrefour, permitiendo que equipos de alta gama sean mucho más accesibles para el consumidor medio que busca resultados profesionales sin complicaciones.

Mantener el hogar libre de suciedad se vuelve una batalla diaria cuando compartimos espacio con animales de compañía. Quienes somos propietarios de perros y gatos sabemos perfectamente que el pelaje se adhiere a las fibras de las alfombras y se acumula en las esquinas más insospechadas, resistiéndose a los métodos de limpieza tradicionales.

La revolución del modelo Dyson V11 Advanced disponible en Carrefour

La revolución del modelo Dyson V11 Advanced disponible en Carrefour | Fuente: Dyson

Si hablamos de rendimiento puro, el modelo Dyson V11 Advanced se sitúa en la cúspide de las opciones de limpieza actuales. Este dispositivo no es un aspirador cualquiera; ha sido fabricado con un sistema de filtración capaz de retener el 99,99 % de las partículas microscópicas. Esto significa que, además de los pelos visibles, acaba con ácaros y polvo fino que suelen quedar suspendidos en el ambiente. Su diseño está pensado para hogares con animales, ofreciendo una versatilidad que se adapta tanto a suelos duros como a alfombras de gran grosor.

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La oportunidad económica actual es notable, ya que este modelo ha sufrido una rebaja de 200 euros respecto a su coste original. Mientras que su PVP se sitúa en los 599 euros, ahora es posible adquirirlo por 399 euros tanto en MediaMarkt como en Carrefour. Lo que realmente marca la diferencia para los dueños de mascotas es que este paquete incluye un cabezal específicamente diseñado para el pelo de animal, un accesorio que evita los molestos enredos en el rodillo y extrae la suciedad más incrustada de las fibras textiles.

Para facilitar la experiencia de uso, la máquina incorpora una pantalla LCD de alta resolución. En este panel se puede consultar en tiempo real el modo de succión que estamos utilizando y, lo más importante, cuánta batería nos queda exactamente. Con una autonomía de 60 minutos por cada carga completa, este aspirador ofrece tiempo de sobra para limpiar viviendas de tamaño medio o incluso grandes caserones sin tener que pasar por el enchufe a mitad de la tarea.

Limpieza profunda en cada rincón con la Dyson V8 Cyclone de Amazon

Limpieza profunda en cada rincón con la Dyson V8 Cyclone de Amazon | Fuente: Dyson

Para quienes buscan una herramienta algo más ligera pero igualmente contundente contra la suciedad, Amazon ha desplomado el precio de la Dyson V8 Cyclone con un descuento del 28%. Este equipo, que ahora se puede conseguir por 289 euros frente a los 399 euros habituales, destaca por su diseño ergonómico. Su estructura permite alcanzar espacios realmente estrechos, de apenas 12,7 mm, lo que facilita enormemente la limpieza bajo los muebles o en las esquinas donde se suelen acumular las bolas de pelo.

Este modelo funciona con una potencia de succión de 150 AW y utiliza 15 ciclones para intensificar el paso del aire, atrapando incluso el polvillo más imperceptible. Al igual que sucede con las ofertas disponibles en Carrefour, Lidl o El Corte Inglés, esta versión cuenta con el cepillo Motorbar. Esta tecnología es fundamental para las casas con mascotas, ya que sus cerdas de policarbonato están diseñadas para desenredar el pelo automáticamente mientras aspiras, enviándolo directamente al depósito sin atascos. Pesa solo 4,8 kilogramos y su filtro HEPA asegura que el aire que devuelve a la habitación esté mucho más limpio que el que absorbe.

Versatilidad para seco y húmedo con la propuesta de Kärcher

No todo el mundo busca exclusivamente un aspirador vertical. A veces, las necesidades de limpieza requieren un equipo que pueda con todo, incluso con líquidos. Para estos casos, el modelo WD 2 Plus de la marca Kärcher es una de las opciones más robustas del mercado. Se trata de un aspirador apto tanto para seco como para húmedo, lo que lo hace ideal para garajes, terrazas o casas con jardín donde las mascotas entran y salen constantemente.

Este dispositivo ofrece una potencia de succión de 100 W y cuenta con un depósito fabricado en plástico resistente con 12 litros de capacidad. Su radio de acción es bastante amplio gracias a un cable de 4 metros y una manguera de succión de 1,8 metros, llegando así a los rincones más inaccesibles. Actualmente, Amazon lo ofrece por un precio muy competitivo de 53 euros, rebajado de sus 69,95 euros iniciales, lo que lo convierte en un complemento perfecto para la limpieza pesada del hogar.

Este tipo de dispositivos son especialmente útiles para mantener el suelo libre de pelos durante el día, permitiendo que la suciedad no se acumule y facilitando mucho el mantenimiento general de la vivienda sin esfuerzo manual.