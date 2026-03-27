El "motín de las capas" que cambió la moda de Madrid para siempre por orden de un ministro italiano

¿Puede un decreto sobre ropa derrumbar a un ministro todopoderoso? En Madrid, en el siglo XVIII, ocurrió exactamente eso: una prohibición sobre prendas de vestir encendió la mecha de la revuelta popular más resonante del reinado de Carlos III.

No fue solo cuestión de moda. Cuando el bando se publicó en marzo de 1766, los madrileños llevaban meses soportando el precio del pan por las nubes, reformas que sentían como imposiciones extranjeras y un ministro que no era de los suyos. La capa larga y el sombrero de ala ancha fueron la última gota.

Madrid antes del motín: una ciudad entre el atraso y la reforma

El Madrid de mediados del siglo XVIII era una ciudad en plena transformación. Los Borbones, con Carlos III a la cabeza, habían llegado con ambiciosos planes de modernización: nuevas calles, alumbrado público, mercados regulados. La capital del reino necesitaba ponerse al día con las grandes urbes europeas, y eso irritaba profundamente a quienes llevaban generaciones viviendo bajo otras normas.

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En ese contexto, el rey confió su agenda reformista a Leopoldo de Gregorio, un hombre formado en las cortes italianas que no entendía, o no quería entender, los límites de lo que los madrileños estaban dispuestos a tolerar. Madrid era orgullosa de sus costumbres, y cualquier intromisión exterior en ellas era recibida con desconfianza.

El bando de Esquilache: por qué Madrid se rebeló ante un decreto de ropa

En el corazón de la revuelta estaba una norma que, sobre el papel, sonaba razonable: el marqués de Esquilache argumentó que las capas largas y los sombreros de ala ancha permitían a los delincuentes ocultar armas y moverse por Madrid sin ser reconocidos. El bando no era nuevo, era la reiteración de prohibiciones que databan de 1716, pero esta vez se ejecutó con rigor: alguaciles acompañados de sastres cortaban las capas en plena calle y doblaban los sombreros a la fuerza.

Lo que Esquilache no calculó fue el peso simbólico de esas prendas. Para el pueblo de Madrid, la capa larga no era solo ropa: era identidad, era dignidad. Prohibirla era prohibir ser madrileño. Y eso, sumado al hambre y al resentimiento hacia los ministros extranjeros, hizo que el 23 de marzo de 1766 —Domingo de Ramos— la ciudad estallara.

El estallido: cómo tres días de revuelta pusieron de rodillas a la Corona

El primer chispazo se produjo en la calle de la Compañía. Un grupo de amotinados comenzó destrozando faroles —aquellos mismos "esquilaches" que el ministro había impuesto y cuyo mantenimiento pagaban los vecinos— y la protesta se extendió por toda la ciudad en pocas horas. La multitud llegó a reunir miles de personas en la Plaza Mayor, coreando "¡Viva España! ¡Muera Esquilache!".

Carlos III, desbordado, tuvo que ceder ante unas exigencias que incluían la derogación del bando, la bajada del precio de los alimentos, la expulsión de la Guardia Valona y el destierro del propio Esquilache. El rey aceptó en persona desde el balcón del palacio, y días después el ministro abandonó España para siempre. Madrid había ganado la batalla.

Las consecuencias del motín en la historia de Madrid y de España

El motín no solo derrocó a un ministro: reconfiguró la política española de la segunda mitad del siglo XVIII. Madrid se convirtió en el símbolo de que el pueblo podía frenar reformas que considerara ilegítimas, y la Corona aprendió que modernizar el país requería algo más que decretos. Las capas largas siguieron siendo toleradas durante décadas.

Detrás del motín, muchos historiadores ven la mano de la nobleza y el clero, que aprovecharon el descontento popular para derribar a Esquilache y frenar las reformas ilustradas. Lo que parecía una revuelta espontánea tenía, probablemente, hilos ocultos que nunca se aclararon del todo. El proceso judicial posterior no llegó a señalar a ningún instigador.

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Fecha Hecho clave Protagonista 20 marzo 1766 Publicación del bando sobre capas y sombreros Marqués de Esquilache 23 marzo 1766 Estallido del motín en Madrid (Domingo de Ramos) Pueblo de Madrid 24-25 marzo 1766 Enfrentamientos con la Guardia Valona; decenas de muertos Amotinados y fuerzas reales 26 marzo 1766 Carlos III acepta las exigencias del pueblo Carlos III Abril 1766 Destierro definitivo de Esquilache a Italia Leopoldo de Gregorio

Madrid y la capa: el legado de una revuelta que sigue hablando hoy

Lo más fascinante del motín de las capas es que su eco llega hasta hoy en la cultura madrileña. Madrid sigue siendo una ciudad que defiende su identidad con fiereza ante cualquier imposición percibida como foránea, y la figura del madrileño de capa pervive como arquetipo en el imaginario colectivo, en pinturas de Goya y en el vocabulario popular.

Para Esquilache, el destierro fue el fin de su carrera en España. Para Madrid, fue el inicio de una nueva relación con el poder: la que entiende que la legitimidad no se decreta, se gana. La historia de aquellas capas recortadas en plena calle sigue siendo uno de los episodios más humanos, y más actuales, de la historia de la capital española.