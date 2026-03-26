Manuel y Julieta comparten un inesperado acercamiento en 'La Promesa'

A partir de las 18:35 horas en La 1 de RTVE, los promisers presenciaremos enfrentamientos subidos de tono entre los habitantes de 'La Promesa', desconfianzas matrimoniales y el resurgimiento de un misterio criminal que comienza a inquietar a más de uno.

El capítulo 802 de ‘La Promesa’ no dará tregua a la audiencia. Las lealtades se pondrán a prueba y las decisiones unilaterales generarán fracturas. Desde la zona noble hasta las dependencias del servicio, nadie logrará escapar del clima de sospecha y confrontación que invadirá los pasillos.

Un revés burocrático frena las aspiraciones en ‘La Promesa’

Un revés burocrático frena las aspiraciones en ‘La Promesa’ | Fuente: RTVE

El anhelado proceso para recuperar el título nobiliario sufrirá un duro revés. Alonso será el encargado de comunicar la mala noticia a la familia. La solicitud formal no prosperará, pero el motivo causará una gran frustración. El documento será rechazado por un simple error de forma, dado que Manuel tramitó el envío en lugar del propio interesado.

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A pesar de la decepción inicial, el marqués intentará mantener la calma y la perspectiva. Alonso explicará que el rey no ha descartado la petición de manera definitiva, lo que dejará una puerta abierta a la esperanza. Ante este escenario, Curro tomará la iniciativa y propondrá redactar un nuevo escrito que lleve la firma de ambos. Alonso consentirá esta maniobra, pero impondrá una condición innegociable. Exigirá cautela absoluta y muchísima paciencia para no dar pasos en falso. Mientras tanto, Leocadia y Lorenzo observarán los movimientos con enorme recelo.

El control de la dote fractura el matrimonio de Ciro y Julieta

El control de la dote fractura el matrimonio de Ciro y Julieta | Fuente: RTVE

Los problemas financieros y de autoridad tomarán el control de otra de las tramas principales en 'La Promesa'. La convivencia entre Ciro y Julieta saltará por los aires a causa del dinero. Él se mostrará obstinado en realizar una inversión económica, chocando con la voluntad de su esposa. La situación rozará el límite de lo tolerable para la joven, ya que ella fue quien aportó la dote al matrimonio y exigirá tener voz y voto sobre su propio patrimonio.

El conflicto escalará cuando Manuel entre en la ecuación. El heredero revelará sus planes de asociarse e invertir junto al duque de Carril, una idea que deslumbrará a Ciro. Cegado por la oportunidad, intentará seguir los pasos de su primo. Sin embargo, Manuel le frenará los pies con una advertencia muy clara. Dejará patente que el capital necesario saldrá de las manos de Julieta, respaldando indirectamente la posición de la mujer. Esta dinámica aumentará la grieta en el matrimonio, pero, al mismo tiempo, provocará que Manuel y Julieta compartan un acercamiento inesperado.

El boicot a Martina y la pregunta más temida de Curro

El boicot a Martina y la pregunta más temida de Curro | Fuente: RTVE

Martina sufrirá un duro golpe. Su ambicioso proyecto del refugio se topará con el sabotaje directo de Jacobo. Este intervendrá para rechazar a un periodista que llegará con la intención de entrevistar a la joven y dar visibilidad a su iniciativa. Esta actitud controladora desatará la indignación de Martina. Afortunadamente, encontrará un aliado incondicional en Adriano, quien se ofrecerá voluntario para localizar al reportero y recuperar la oportunidad perdida.

En paralelo, Curro protagonizará uno de los instantes más incómodos de la tarde en 'La Promesa'. Abordará a Cristóbal por sorpresa para lanzarle una interrogante personal. Querrá saber si mantuvo una relación sentimental con Leocadia en el pasado. Este cara a cara prometerá desestabilizar al mayordomo.

Bajo las escaleras, la paz tampoco reinará en el servicio de 'La Promesa'. María Fernández y Carlo protagonizarán nuevas y acaloradas discusiones. Samuel intentará mediar entre ambos. Tratará de convencer a María de que la única motivación de Carlo es asegurar un techo digno y un futuro próspero para el bebé que viene en camino. Sin embargo, el orgullo y la sensación de engaño pesarán más.

El misterio de la muerte de Ana resurgirá con fuerza en los minutos finales del capítulo de 'La Promesa'. Petra intentará ejercer de celestina para acercar posturas entre Ricardo y Pía, pero su plan fracasará. Ricardo intentará acortar distancias con Pía aunque no pretende una relación amorosa; sin embargo, la mujer del servicio no estará dispuesta a juegos y pasará a la ofensiva. Confrontará al hombre mostrándole un hallazgo perturbador. Le enseñará una entrada que encontró escondida entre su ropa, la cual corresponde exactamente al lugar donde trabajaba su difunta esposa. La pregunta que le hará seguidamente es clara y demoledora. "¿Tuvo él algo que ver con la muerte de Ana?".