ISDIN obtiene el Sello Empresa Dermosaludable promovido por la Fundación Piel Sana

ISDIN ha recibido el Sello Empresa Dermosaludable que reconoce el compromiso corporativo con la salud dermatológica de los empleados. La Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) ha distinguido a la compañía por su vocación hacia soluciones integrales e innovadoras para el cuidado, prevención y mantenimiento de la piel.

La certificación reconoce el esfuerzo de ISDIN en el fomento de buenos hábitos y el impulso de medidas saludables en el ámbito laboral, concienciando a sus profesionales sobre los riesgos de las enfermedades dermatológicas.

El acto oficial de entrega del sello se ha celebrado en la sede de ISDIN, en un encuentro que ha contado con la participación de la presidenta de la AEDV y de la FPS, Yolanda Gilaberte; y el director de la FPS, Agustín Buendía; además del CEO de ISDIN, Juan Naya.

A través de una serie de formaciones y proyectos como ‘Por un futuro sin cáncer de piel’ o ‘Be your best you’, los empleados de ISDIN han conseguido mejorar sus conocimientos sobre el cuidado de la piel. Además, ha complementado la iniciativa con un programa de revisiones médicas que contribuyen a la salud y bienestar del equipo.

“La obtención del Sello Empresa Dermosaludable demuestra nuestro compromiso sostenido con el bienestar de las personas que forman parte de ISDIN. Cuidar la piel es nuestra razón de ser y este reconocimiento confirma que ese propósito empieza desde dentro, con nuestros equipos”, ha explicado el CEO de ISDIN, Juan Naya.

A su vez, la presidenta de la AEDV, Yolanda Gilaberte, ha subrayado que “el Sello Empresa Dermosaludable reconoce a aquellas organizaciones que sitúan la salud de la piel en el centro de su cultura corporativa, por lo que es una satisfacción constatar que empresas tan relevantes del sector como ISDIN contribuyen a crear entornos laborales más seguros y saludables”.

Entre los principales méritos de la compañía para la obtención del sello, destaca el alto grado de participación de los profesionales y finalización del programa formativo, con una tasa de cumplimiento del 76,2%. La ejecución del proyecto y la implementación de medidas preventivas han sido otros de los aspectos que la Fundación Piel Sana de la AEDV ha valorado positivamente.

La Fundación Piel Sana también reconoce el compromiso de ISDIN con el impulso de iniciativas encaminadas a mejorar la salud de la piel en la sociedad. En este sentido, movimientos como Love Your Skin contribuyen a la prevención del cáncer de piel y promueven la educación en fotoprotección, mediante campañas escolares –en 30 años se ha formado a más de 7 millones de niños– o expediciones médicas a Mozambique y Panamá, que han permitido salvar vidas en regiones con una alta incidencia de cáncer de piel.

En el ámbito de la dermatología y farmacia, ISDIN colabora y promueve campañas de sensibilización como ‘Frena el sol, frena el lupus’ o ‘Juntas’, orientadas a mejorar la calidad de vida de pacientes y colectivos vulnerables.

La Fundación Piel Sana también ha puesto de relieve que ISDIN es una compañía involucrada en la preservación del medio ambiente. En este sentido, el movimiento Love Your Planet se centra en la sostenibilidad y la reducción del impacto ambiental mediante acciones de economía circular y de retirada de residuos de los océanos. En los últimos tres años ISDIN ha retirado 500 toneladas de plástico de Mediterráneo. Además, el laboratorio ha renovado por segundo año la calificación A del Carbon Disclosure Project (CDP) que reconoce el liderazgo climático y que solo han conseguido 400 empresas en todo el mundo.

ISDIN también ha impulsado la Bluewave Alliance, que trabaja para devolver la belleza y la salud al mar Mediterráneo y reúne a emprendedores de la sostenibilidad, empresas comprometidas, las instituciones y la comunidad científica.