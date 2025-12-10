Los expertos piden evitar los cajeros que dan directamente a la calle por este motivo

Hoy en día utilizamos cada vez más nuestras tarjetas bancarias para hacer nuestros pagos, así como otros medios de pago digitales como Bizum, que no dejan de crecer en uso por las grandes ventajas que llevan asociadas. Sin embargo, aún muchas personas utilizan los cajeros automáticos para sacar dinero en efectivo.

Los expertos han querido, una vez más, alertar a los ciudadanos de los peligros asociados a usar los cajeros que dan directamente a la calle, especialmente en el caso de aquellos individuales que no están pegados a una sucursal ni se encuentran en centros comerciales, de forma que se busca incrementar la seguridad.

LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS SIGUEN SIENDO MUY UTILIZADOS

Los ciberdelincuentes tratan de encontrar distintas formas y técnicas para tratar de conseguir su objetivo de hacerse con los datos personales y bancarios de sus víctimas. Cuando puede parecer que no tienen más métodos para tratar de cometer fraudes, siguen creando nuevas artimañas para seguir acumulando víctimas.

El dinero físico está perdiendo cada vez más importancia, pues hoy en día su uso se está sustituyendo en mayor medida por los pagos mediante tarjeta bancaria o pagos digitales. Sin embargo, los cajeros automáticos siguen siendo ampliamente utilizados. Además, desde el pasado mes de junio hay nuevos modelos de estas máquinas dispensadoras de efectivo.

El simple gesto de sacar dinero en un cajero automático que está en la calle puede suponer un gran riesgo, sobre todo por el robo del dinero, debido a las técnicas de skimming que se han hecho cada vez más populares en nuestro país.

De hecho, la Policía Nacional ha conseguido desarticular hace unos meses una banda organizada que habían conseguido estafar casi 200.000 euros usando esta técnica en Valencia.

CÓMO FUNCIONA EL SKIMMING EN LOS CAJEROS

En las tramas de skimming se usan elementos físicos que han sido específicamente diseñados para imitar partes de un cajero, los cuales contienen en su interior dispositivos electrónicos capaces de copiar y almacenar los datos de las bandas magnéticas.

De esta forma, cuando una persona pasa o introduce su tarjeta de crédito en el cajero automático, este dispositivo se encarga de copiar los datos, de manera que el ciberdelincuente puede clonar la tarjeta y usar todo lo que quiera, hasta que la víctima se dé cuenta y tome medidas para bloquearla.

El peligro de los cajeros automáticos está en aquellos que se encuentran ubicados a pie de calle, sobre todo en el caso de los cajeros individuales que no se encuentran pegados a una sucursal bancaria. Estos tienen menos vigilancia y son mucho más susceptibles de poder ser modificados con este tipo de elementos.

Es imprescindible, por lo tanto, tratar de tomar medidas de prevención, conociendo además del botón que protege tu dinero en el cajero automático y que muchos ignoran, pero que también es importante conocer.

CONSEJOS PARA EVITAR EL SKIMING EN LOS CAJEROS

Los expertos recomiendan tener en cuenta una serie de consejos a la hora de acudir a los cajeros automáticos para evitar el skimming. La primera de las recomendaciones pasa por cubrir el teclado al introducir el PIN, de forma que cuando se vaya a introducir tu PIN, tapa el teclado por si existen microcámaras instaladas que puedan llegar a captar la combinación que tecleas.

Es necesario revisar los movimientos bancarios de forma periódica, puesto que, en el caso de haber sido víctima, los ciberdelincuentes se apresurarán a utilizar tu tarjeta bancaria hasta que te puedas dar cuenta del robo.

Es por este motivo por lo que conviene comprobar de vez en cuando las transacciones para que, en el peor de los casos, la cuantía del robo sea la menor posible. No obstante, actualmente, gracias a las aplicaciones bancarias para móviles, es posible recibir notificaciones de retirada de dinero y pagos, lo que puede ser clave para detectar rápidamente que se ha sido víctima de un fraude.

De igual manera, los expertos insisten en la recomendación de evitar los cajeros que están en la calle. Siempre que sea posible, se recomienda usar cajeros que se encuentren en el interior de las sucursales bancarias o en centros comerciales, que generalmente son más seguros.

CONSEJOS PARA UN USO SEGURO DE LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS

Según el Banco de España, el uso de efectivo continúa siendo el principal medio de pago entre la población en España, siendo un 57% de la población el que usa el efectivo a diario. De todo el efectivo que usamos, el 75% se obtiene a través de cajeros automáticos.

En ellos se pueden producir diferentes fraudes como la clonación de tarjetas, mediante los métodos mencionados, pero también hay trampas por parte de delincuentes con trampas en el dispensador de efectivo. Si se da este último caso, se instalan mecanismos para retener el dinero que el cajero entrega, dando a entender que ha existido un error cuando realmente han intervenido el dispensador.

En otros casos, los delincuentes también pueden recurrir a la ingeniería social, de forma que los estafadores pueden tratar de manipular a sus víctimas verbalmente y con otras estrategias para distraerlas y obtener sus datos.

Además de las recomendaciones ya mencionadas para prevenir convertirse en víctima de skimming, el Banco de España recuerda la importancia de activar las alertas de transacciones, así como de configurar límites diarios de retirada en efectivo y de gasto, de forma que se reduzca el impacto en caso de fraude.

Igualmente, insta a planificar las necesidades de efectivo, de forma que se evite llevar mucho dinero encima, no solo por el riesgo de fraude, sino por el hecho de poder ser objeto de un robo. Una vez que una persona esté en el cajero, se recomienda observar el entorno, y si no se está cómodo, mejor buscar otro cajero.

Al acudir a un cajero, convendría fijarse en su aspecto, de modo que se pueda comprobar que no existe ningún elemento sospechoso. Igualmente, al insertar o pasar la tarjeta por un lector contactless, habrá que cubrir el teclado al introducir el PIN con la mano libre para evitar miradas de terceros.