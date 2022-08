Pasos para hacer un test de antígenos fiable

Estamos viviendo tiempos inciertos en materia de salud por causa del Covid-19, de modo que ante cualquier síntoma que se presente, nos preocupamos, nos exaltamos y necesitamos estar seguros de que no representamos un riesgo de contagio para nuestra familia, sobre todo si tenemos a los abuelos en casa, así como para nuestros amigos y nuestros compañeros de trabajo.

Es por ello que queremos asegurarnos de que no estamos contagiados y para esa finalidad vamos a optar por hacernos un test de antígenos, pero ¿cómo podemos saber que el resultado que arroje es confiable? En este artículo te vamos a explicar la mejor manera de realizarlo, para que sus resultados sean fiables y puedas estar más tranquila.

¿Qué es un test de antígenos?

Es una prueba que se vende en todas las farmacias, tal como otros tipos de pruebas como las de embarazo, que viene con un kit y una serie de instrucciones que debes seguir para tomar una muestra de tu mucosa e introducirla en un reactivo para que ese reactivo arroje un resultado, de acuerdo al cual sabrás si estás o no contagiado de alguna enfermedad, en particular del Covid-19.

¿Cómo puedo saber que me puedo fiar de los resultados?

La manera en que puedes confiar en los resultados de un test de antígenos es asegurándote de realizarlo de la manera correcta, porque eso es lo que va a determinar que efectivamente no estás contagiado de alguna enfermedad.

¿Cómo funciona un test de antígenos?

Luego de que introduce el hisopo que viene en el kit en tu nariz, debes dejar caer unas gotas sobre la superficie identificada con la letra ‘S’, que quiere decir simple, que en inglés significa muestra, y hay que dejar transcurrir quince minutos. Si pasado ese tiempo la muestra arroja una línea, quiere decir que eres negativo, esto es, que no estás contagiado, pero su te salen dos líneas tienes que fijarte si el resultado arroja una ‘C’ que quiere decir control o una ‘T’ que significa test, porque habrás dado positivo, así que tendrás que tomar las medidas pertinentes.

La manera en que funciona es bastante sencilla, pero resulta muy común en estos días escuchar que una persona se hizo un test de antígenos en el que resultó negativo y, sin embargo, al poco tiempo resulta que se vuelve a hacer un test de antígenos y da positivo, esto es, que si estaba contagiado.

¿Entonces eso quiere decir que los resultados de los test de antígenos no son fiables?

No, por el contrario, lo que quiere decir es que el test no fue hecho de la manera correcta o en el instante adecuado, lo que nos lleva a preguntarnos sobre cuál es el momento adecuado en que debemos hacernos el test de antígenos para que podamos fiarnos de sus resultados y eso es lo que vamos a explicarte ahora.

Cuando estás manifestando síntomas

Si estas manifestando síntomas que son compatibles con estar sufriendo de Covid-19, tales como fatiga, fiebre, mucosidad, tos, dolor muscular o la pérdida del olfato o del gusto, aunque los dos últimos suelen presentarse en el caso de que tengas la variante Ómicron, lo que debes hacer es realizarte un test en ese momento, y si el resultado es negativo, lo que podemos recomendarte es que esperes una cuarenta y ocho horas para poder confirmar que no estás contagiada.

Cuando no se tienen los síntomas pero haber estado en contacto con un contagiado

Si no presentas síntomas pero efectivamente estuviste en estrecho contacto con una persona que dio positivo con Covid-19, lo que tienes que hacer es esperar de tres a cuatro días para realizarte un test de antígenos después de haber tenido ese contacto. Si te lo haces y da como resultado negativo, aún no te habrás librado, porque hay que repetir el test cuarenta y ocho horas después para estar segura.

En caso de que el test resulte positivo, lo que debes hacer es ponerte en contacto con un centro de salud cercano a tu residencia, para que te indiquen el protocolo que se debe seguir, lo cual va a depender de la Comunidad Autónoma de que se trate.

Un resultado negativo puede significar que no existe carga viral en tu organismo, o puede indicar también que la carga viral es muy baja, por lo que es posible que el contagio se encuentre en proceso, de modo que lo recomendable es repetir el test cuarenta y ocho horas después de que te realizaste el primero, para poder estar bastante segura.

¿Qué sucede si la línea que aparece en el test es demasiado clarita?

Si cuando te hayas practicado el test de antígenos, el resultado es de dos líneas, esto es, que aparece una ‘C’ de control o una ‘T’ de test, eso quiere decir que diste positivo, aunque las líneas no estén bien demarcadas o se vean muy claritas, por lo que debes comunicarte con el centro de salud que se encuentre más cerca de tu domicilio para que te indiquen los pasos que debe seguir, de acuerdo a la Comunidad Autónoma en la que resides.

¿Es confiable hacerse este test antes de asistir a alguna reunión?

La respuesta general es que sí, pero hay algunos aspectos que debes tener en consideración. Resulta conveniente que te hagas el test antes de acudir a una reunión, por razones de seguridad, pero no para ti, sino para los demás a los que podrías contagiar en caso de que tengas el virus, pero siempre debes considerar que el hecho de que el resultado sea negativo no es ninguna garantía de que no tengas Covid.

Es posible que tu carga viral sea aún muy baja, y por eso el test arroje un resultado negativo, a menos que se trate de la segunda prueba que te realizas cuarenta y ocho horas después de la primera que también dio negativo, en cuyo caso, puedes estar bastante segura de no estar contagiada.

De todas maneras, la prevención sigue siendo la mejor línea de conducta, no dejes de lavarte las manos ni de usar mascarillas, trata de asistir a sitios que estén bastante ventilados y mantén siempre la distancia de seguridad. Sólo de esa manera podemos evitar contagiarnos y que el virus se siga propagando.