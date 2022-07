Cómo limpiar los pulmones y las vías respiratorias

Hoy en día existen muchos métodos eficientes que ayudan a las personas a limpiar sus vías respiratorias y sus pulmones, pero no muchas personas los aplican debido a que desconocen su existencia. Limpiar nuestros pulmones es algo que todas las personas deberían de hacer ya que estos y nuestras vías respiratorias se ven afectadas de manera recurrente por la contaminación que hay en el aire.

No solamente la contaminación en el aire afecta nuestras vías respiratorias y pulmones, sino también las afecciones crónicas que sufren algunas personas, las cuales se encargan de hacer daño al sistema respiratorio de nuestro cuerpo, estas afecciones crónicas pueden presentarse en asma, fibrosis quística y enfermedad pulmonar obstructiva.

¿Cuáles ambientes nocivos afectan a nuestros pulmones de manera más seguida?

Una de las cosas que más afectan a nuestros pulmones es el respirar el humo de cigarrillo, esta es una sustancia bastante dañina para el cuerpo humano y sus vías respiratorias, otras toxinas que se encuentran en el aire también pueden llegar a provocar grandes problemas de salud, es por esto que siempre deberíamos de realizarle limpiezas a nuestros pulmones y vías respiratorias. De hecho, existen unos ejercicios que te ayudarán a desintoxicar tus pulmones de la nicotina del tabaco.

Impacto de la contaminación en el aire

Según nos dice la Organización Mundial de la Salud, mejor conocida como la OMS, la gran exposición de contaminación en el aire a la que nos vemos expuestos provoca de manera anual al menos una cantidad mínima de 4.2 millones de fallecidos alrededor de todo el mundo, de hecho gracias a una encuesta realizada en Estados Unidos hace poco se descubrió que1 de cada 5 personas del país muere por el humo del cigarro.

Es por esto que el día de hoy traemos para ti información sobre cómo puedes limpiar tus pulmones y vías respiratorias, logrando así tener una mejor respiración.

¿Realmente los pulmones pueden ser limpiados?

La respuesta a esto es que sí, los pulmones pueden limpiarse con gran facilidad, uno de los métodos más utilizados por todas las personas alrededor de todo el mundo es el uso del vapor, ya que este ayuda de una manera excelente también a tratar afecciones como lo son la tos y los resfriados.

Es de gran importancia realizarle limpiezas a tus pulmones ya que así estarás garantizando una buena salud en general para tu cuerpo. Algo que muy pocas personas saben acerca de los pulmones es que estos poseen la capacidad de poder limpiarse por sí mismos una vez que dejan de verse expuestos a los contaminantes, como por ejemplo el humo del cigarrillo.

Efectos del humo del cigarrillo en los pulmones

Luego de que estos se han visto expuestos al humo del cigarrillo, las personas suelen sentir que su pecho se encuentra de alguna manera lleno, y esto es porque se encuentra congestionado o inflamado debido al humo. Es importante resaltar que no solo el humo del cigarrillo es nocivo para nuestros pulmones, sino también el humo al quemar monte, el humo de la cocina y claro, el humo de los automóviles.

Dentro de los pulmones de una persona sucede que se acumulan todos los microbios y patógenos a los que te has visto expuesto por la contaminación del aire que has respirado, por eso muchas veces sueles sentir esa sensación de pesadez en tu pecho al respirar y no sabes el por qué.

A continuación te diremos métodos que puedes utilizar para realizarle limpiezas a tus pulmones, cada una de las técnicas que te presentaremos te servirán para deshacerte de esa molesta mucosidad que muchas veces se encuentra alojada en nuestros pulmones, podrás decirle adiós de una buena vez a la congestión de tu pecho y no seguir sintiendo incomodidad al respirar.

Terapia de vapor

La muy eficiente terapia de vapor o también conocida como inhalación de vapor te ayudara a abrir tus vías respiratorias, logrando de esta manera que tus pulmones se deshagan y drenen cualquier mucosidad que pueda encontrarse en ellos, permitiendo así lograr tener una mejor respiración, para ellos puedes usar humidificadores.

Aquellas personas que padecen de afecciones pulmonares pueden ver como su condición empeora dependiendo de en qué tipo de aire se encuentren, ya sea frio o caliente. El tipo de aire que les afecte de una manera negativa lograra hacer que sus membranas mucosas en las vías respiratorias se sequen, lo que provoca que el flujo sanguíneo del cuerpo humano se vea restringido.

Tos controlada

Cuando tosemos lo que sucede en nuestro cuerpo es que de una manera natural, al hacer esta simple acción logramos expulsar las toxinas que se encuentran en la mucosidad. Algo que muy pocas personas saben es que la tos controlada sirve para aflojar la mucosidad que puede estar alojada en los pulmones, y no solo la afloja, sino que también se encarga de expulsarla.

Los médicos les recomiendan a las personas con EPOC que comiencen a implementar la tos controlada para así poder limpiar sus pulmones de una manera natural sin necesidad de medicamentos. A continuación le indicaremos los pasos que debe realizar para hacerle una limpieza a sus pulmones por medio de la tos controlada.

Sentarse y relajarse

Lo primero que debes de hacer es tomar una silla y sentarte, tendrás que relajar tus hombros, estos no pueden estar tensos durante el proceso, también deberás colocar tus pies apoyados por completo en el piso, cuando los tengas colocados así lo que sigue es que cruces tus brazos sobre tu estomago para luego comenzar a inhalar de una manera lenta y calmada por la nariz.

Exhala y tose

Comenzaras a exhalar de una manera calmada y lenta mientras te vas inclinando hacia adelante, esto mientras te presionas los brazos contra tu estomago, una vez que hayas hecho esto deberás de toser de 2 a 3 veces al exhalar, esto siempre debes de hacerlo manteniendo la boca un poco abierta.

Inhala

Luego de haber terminado de toser las veces indicadas deberás de inhalar despacio por tu nariz, si sientes que es necesario, descansa unos cuantos segundos y luego repite el proceso si sientes que es necesario. Luego de haber concluido la técnica de la tos controlada podrás ver como tus pulmones respiran mucho mejor.