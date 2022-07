Bombillas con WiFi: ¿consumen más energía?

¿Qué es una bombilla con WiFi?

Se trata de unas bombillas inteligentes, que pueden ser controladas desde un dispositivo o teléfono móvil, o por cualquier asistente inteligente de voz que podamos tener en casa como Alexa, Siri o Google Home, con las cuales se pretende ayudarnos en nuestras labores del día a día, facilitado el apagado y el encendido de las luces, haciéndolo de manera automática.

Pero también las labores que no sean cotidianas como iluminar una habitación con determinados colores que se pueden crear de forma sencilla. No obstante, ¿esas comodidades representan o no un incremento en la factura de la luz?