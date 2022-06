Maestre exige a Almeida que garantice la movilidad en Madrid durante la cumbre de la OTAN

La próxima semana va a celebrarse la cumbre de la OTAN en la que van a formar parte 44 delegaciones internacionales. Los máximos representantes de gobiernos de todo el mundo van a estar en la capital de España, por lo que se va a realizar un despliegue de seguridad sin precedentes. Desde el Ayuntamiento han recomendado que se teletrabaje y utilizar el transporte público porque se van a producir cortes de tráfico.

La portavoz del Grupo Municipal de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha criticado que el Gobierno municipal no haya facilitado “ni un solo dato” sobre los cortes a la circulación que sufrirá Madrid del 28 al 30 de junio por la cumbre de la OTAN y ha recordado al regidor, José Luis Martínez-Almeida, que debe garantizar la movilidad de los madrileños.

“La responsabilidad de que las cosas funcionen es de los gobiernos. Si podemos quedarnos en casa, mejor, pero no todo el mundo puede. Ayuntamiento y Comunidad tienen que garantizar que se puedan moverse“, ha señalado ante los periodistas tras participar en el Foro Más Cultura, en el marco del Foro de Transformación Urbana Sostenible.

Maestre ha señalado que “la llamada al teletrabajo de Almeida no ha funcionado” al tiempo que ha criticado que pese a solicitarlo desconocen “cuáles serán las afecciones al transporte público”. “No sabemos qué líneas se van a reforzar, no sabemos qué líneas de bus, ni el refuerzo que se hará, y es el Ayuntamiento quien tiene que garantizar que esa movilidad se pueda seguir haciendo. No tenemos ni un solo dato”, ha lamentado.

Respecto a la seguridad, ha indicado que “corresponde a la Delegación del Gobierno” que “hará lo posible por mantener el orden en las calles” al tiempo que ha recordado que “el derecho de manifestación y protesta sigue estando vigente” por lo que ha pedido que “también se garantice”.