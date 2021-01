Estamos en pleno invierno, y es normal que si no tienes un techo para tu coche, este se vea afectado por las la temporada actual y quede repleto de nieve. Si bien, las nevadas que se desarrollan actualmente no son tan fuertes como las que vivías hace años, esto no impide que tu coche quede repleto de hielo escarchado si lo dejas descubierto por toda la noche, por ello tienes que evitar que tu coche se hiele en invierno.

Más allá de lo molesto que esto puede terminar siendo, también termina siendo inseguro y podría dejar consecuencias a terceros. A continuación te enseñamos la importancia de quitarle la nieve a tu coche, cómo hacerlo y cómo prevenirlo. Eso va ayudar a mantener tu coche como nuevo. ¡Veamos!