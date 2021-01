El mercado de las smartbands está repleto de modelos de todo tipo y con una gran variedad de precios, perfectos para los diferentes gustos y economías. Si por alguna razón, como los problemas provocados por la pandemia, no puedes permitirte uno de los modelos más exclusivos, no te preocupes, porque no vas a tener que renunciar a las mejores funciones de estos dispositivos.

Por supuesto, no vas a tener que quedarte sin una pantalla a color. Lo cual te vamos a demostrar en la lista que te hemos preparado a continuación. Con un presupuesto de 20 euros, podrás encontrar varios modelos que cumplirán con todo lo que necesites. A continuación, os dejamos con una lista que no os decepcionará.