La vivienda se consolida como el primer problema de España, según el CIS de mayo

Si el alquiler te quita el sueño, no eres tú: es la principal preocupación del país. El barómetro de mayo de 2026 del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) confirma que la vivienda roza el 50 % de las menciones como mayor problema, un nuevo récord histórico. Te traduzco lo que significa esto para tu cartera y para tu estabilidad mental.

El dato es demoledor. Casi uno de cada dos españoles señala el acceso a la vivienda como su principal inquietud, por encima de la crisis económica (20,7 %), la inmigración (18,9 %) y la sanidad (17,8 %). El estudio se realizó en plena campaña de las elecciones autonómicas andaluzas y antes del estallido del ‘caso Zapatero’, así que refleja un malestar que ya venía de lejos y que no se debe a un sobresalto puntual.

El dato que confirma lo que ya intuías: la vivienda lo lidera todo

El CIS lleva meses situando la vivienda en el centro del debate, pero esta vez bate su propio récord. Hablamos de una subida de varios puntos respecto al barómetro anterior, lo que demuestra que la angustia no se diluye: se enquista. La vivienda es el primer problema nacional para uno de cada dos encuestados, algo que en otras crisis ni se soñaba.

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Para quienes tienen menos de 35 años, esto no es una estadística abstracta. Es la confirmación de que alquilar un piso decente en Madrid, Barcelona o Málaga sin dejarse más del 30 % del sueldo es ciencia ficción. Es el no poder ahorrar porque el alquiler se lleva casi todo. Es la sensación de que, si no heredas, difícilmente tendrás un techo propio.

La percepción empeora cuando vives en grandes ciudades, donde la tasa de esfuerzo (el porcentaje del sueldo que se va al alquiler o la hipoteca) supera el 40 % en muchos casos. Y eso explica por qué el 63,3 % de los encuestados se declara “muy o bastante preocupado” por el conflicto en Oriente Medio, que ha disparado los precios de la energía y, de paso, el recibo de la luz y la cesta de la compra. Todo suma.

Cómo afecta la guerra y la inflación a tu bolsillo en tiempo real

El CIS también pregunta por la situación económica personal y general. Aquí hay una paradoja: el 63,6 % de los españoles dice que su economía personal es “muy buena o buena”, mientras que el 53,5 % opina que la del país es “mala o muy mala”. Es decir, la mayoría siente que su hogar aguanta, pero el entorno se desmorona. Para los jóvenes, sin embargo, la cosa cambia: si tu sueldo es mileurista y el alquiler te come más de la mitad, probablemente estés en el 26 % que califica su situación de “mala o muy mala”.

Además, la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán ha calado hondo en la opinión pública. El 63,3 % está muy o bastante preocupado por los bombardeos, algo que inevitablemente se traduce en inflación (del 4,1 % interanual en abril) y en la sensación de que todo sube menos lo que ganas.

Que la vivienda sea el problema número uno no es percepción: es el grito de auxilio de una generación que no puede pagar un alquiler y mucho menos comprar.

Qué nos dice el CIS sobre la política (y por qué puede cambiar todo)

Aunque el foco está en la vivienda, el barómetro también trae estimación de voto. El PSOE (36,2 %) lidera, seguido del PP (24,9 %), Vox (16,2 %) y Sumar (5,7 %). Sin embargo, la encuesta se hizo antes del batacazo socialista en Andalucía, del ‘caso Zapatero’ y del juicio al hermano de Pedro Sánchez. Todo eso puede mover la aguja en los próximos meses.

Para nuestro vertical, lo relevante no es quién gane sino qué plan tiene para solucionar lo que más te preocupa. De momento, las medidas como el Bono Alquiler Joven existen, pero su alcance es limitado: 250 euros al mes durante dos años para menores de 35 con ingresos bajos (normalmente menos de 1,2 veces el IPREM, unos 10 800 euros anuales). La demanda supera con creces la oferta y muchas comunidades ya han agotado los fondos.

La brecha entre lo que sientes y lo que refleja el dato (análisis con precedentes)

Este CIS de mayo es la enésima llamada de atención. Ya en abril, la vivienda rozaba el 45 % de menciones; en marzo, superaba el 40 %. La escalada es constante. La última vez que la vivienda fue el problema número uno de forma tan abrumadora fue en plena burbuja inmobiliaria de 2007, pero con una diferencia: entonces el drama era el precio de compra, ahora es el alquiler lo que asfixia.

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La distorsión económica que vivimos, con tipos de interés más altos desde 2024 y un Euríbor (el índice al que se referencia la mayoría de hipotecas variables en España) estable en torno al 3,5 %, encarece las hipotecas y empuja a más gente al alquiler, lo que tensiona aún más los precios de los arrendamientos. El resultado es una generación atrapada entre salarios bajos y alquileres por las nubes.

Es legítimo preguntarse si el Gobierno y las autonomías están haciendo lo suficiente. La respuesta sincera es que las ayudas son parches y no abordan el problema de fondo: la falta de vivienda pública asequible. Mientras, la ansiedad por la vivienda se cronifica y el CIS lo refleja como nunca.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)