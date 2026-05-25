24 lugares abandonados de España: rincones condenados al olvido

La brisa del Atlántico azota los muros desconchados de la Leprosería de Abades, en Tenerife. En el interior, el silencio es tan denso como el polvo que cubre los azulejos de la capilla sin feligreses y los quirófanos que jamás acogieron una intervención. Construida para albergar a cientos de enfermos de lepra, nunca llegó a recibir a un solo paciente. Sesenta años después, sus pabellones vacíos se yerguen como un monumento involuntario a los miedos del siglo XX.

Este es solo uno de los 24 enclaves que salpican la geografía española como cicatrices de un pasado que se negó a desaparecer. De la presa que nunca contuvo el agua al aeropuerto que apenas vio despegar aviones, estos rincones condenados al olvido componen un atlas de la ambición frustrada, el desarraigo forzoso y la memoria enterrada.

La ambición fallida de la ingeniería

En 1785, el reinado de Carlos III impulsó un proyecto colosal: la Presa de El Gasco, diseñada para abastecer a Madrid a través de un canal. De haberse completado, los 53 metros de altura de la estructura la habrían convertido en la mayor presa de gravedad del mundo. Los problemas financieros y los daños causados por las tormentas, sin embargo, truncaron el sueño antes de que pudiera terminarse. Hoy, la mole de granito y caliza se alza entre la maleza, a hora y media de caminata desde Torrelodones, como un recordatorio de que el progreso no siempre sigue un trazado recto.

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En la otra punta del país, en una ladera azotada por los alisios, el complejo de Abades fue concebido en los años cuarenta por el arquitecto Marrero Regalado para aislar a leprosos y tuberculosos. Tardó seis años en levantarse: iglesia, hospital, crematorio, oficinas y un centenar de viviendas. La colonia nunca estrenó sus camas. Los avances en el tratamiento de la lepra la dejaron obsoleta antes de que llegara el primer paciente. Desde entonces, sus pasillos vacíos y sus azoteas con vistas al océano permanecen a merced del viento y de los grafiteros.

No muy lejos de Santander, el Cargadero de Dícido asoma sobre la playa del mismo nombre. Construido en 1896, era el muelle industrial que embarcaba el mineral de hierro extraído en la comarca con destino a las grandes siderúrgicas. Destruido en 1937 durante la Guerra Civil y reconstruido un año después, funcionó hasta 1986, cuando el ayuntamiento lo adquirió por el precio simbólico de una peseta. Ahora, su armazón metálico oxidado es el lugar favorito de fotógrafos y exploradores urbanos, que se asoman a sus tablones carcomidos como quien mira al abismo de otra época.

Al borde de un acantilado de Tenerife, el Elevador de Aguas de Gordejuela, construido en 1903 por la Compañía Británica Hamilton, fue la primera máquina de vapor de la isla. Su función era transportar el agua desde la costa hasta los cultivos del interior, pero el abandono lo ha convertido en un esqueleto de hormigón que trepa por la roca volcánica, desafiando al mar que bate a sus pies.

Cuando el agua obligó a partir

Granadilla, a media hora en coche de Plasencia, es un pueblo medieval que perdió a sus 800 vecinos de la noche a la mañana. En 1955, la construcción del embalse de Gabriel y Galán decretó el desalojo forzoso por riesgo de inundación. El agua nunca llegó a cubrir las calles empedradas, pero los habitantes jamás regresaron. En 1980, la villa fue declarada Conjunto de Interés Histórico‑Artístico. Hoy, quien se aventura por sus murallas puede subir al castillo del siglo XV y contemplar un panorama que habla de lo caprichosa que resulta a veces la burocracia.

Más al norte, en la comarca pirenaica del Sobrarbe, Jánovas comparte un destino similar, aunque con una lucha vecinal que se prolongó durante décadas. En los años sesenta, sus moradores fueron expulsados para levantar una presa que jamás se construyó. Los edificios de piedra se desmoronaron poco a poco mientras la autorización seguía sin llegar. El proyecto no fue cancelado oficialmente hasta 2005. Después, algunas familias emprendieron una terca reconstrucción de sus viejas casas, devolviendo a la aldea un pulso de vida que apenas asoma entre los andamios.

En la provincia de Zaragoza, Escó también sucumbió a la presa de Yesa, que anegó los campos de labor y vació las 60 viviendas del pueblo. Solo un puñado de pastores mantiene hoy la costumbre de apacentar ovejas entre los muros derruidos de la iglesia románica y las casas sin techo. El camino hasta el caserío, en las estribaciones de los Pirineos, regala vistas tan sobrecogedoras como el silencio que envuelve sus ruinas.

Cicatrices de la guerra y del miedo

El Poble Vell de Corbera d’Ebre es un testigo desgarrador de la Batalla del Ebro. Entre julio y noviembre de 1938, la artillería y la aviación redujeron a escombros el casco antiguo de esta localidad tarraconense. La Generalitat decidió conservar los restos tal y como quedaron, sin reconstruir, para que los agujeros de metralla en las fachadas y los pozos derrumbados sirvieran de memorial. Caminar por sus calles en pendiente equivale a leer un libro de historia escrito con polvo de ladrillo.

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En Getxo, el Fuerte de la Galea guarda silencio sobre los ataques navales que nunca llegaron. Alzado sobre una torre vigía del siglo XVI, se convirtió en el XVIII en una fortaleza moderna destinada a proteger el puerto de Bilbao de incursiones enemigas. Quedó abandonado tras la Guerra Civil, y desde entonces la vegetación ha colonizado las garitas y las escaleras de piedra, mientras el mar Cantábrico sigue batiendo, incansable, los acantilados que defendió.

En el valle navarro de Aezkoa, la Real Fábrica de Armas de Orbaizeta alimentó durante casi un siglo los ejércitos de los reyes españoles. La elección del enclave no fue casual: en las cercanías abundaba el mineral de hierro y el plomo necesarios para fabricar municiones. Cuando la demanda decayó y los cambios industriales la volvieron irrelevante, la fábrica cerró en 1873. Los excursionistas locales recorren ahora sus túneles invadidos de helechos, donde el rumor del río se confunde con el eco de los martillos de antaño.

A media hora en coche al oeste de Barcelona, Torre Salvana es un castillo medieval con un inquietante apodo: el «castillo del infierno». Construido en el siglo X, fue fortaleza y más tarde residencia nobiliaria. Durante la Guerra Civil Catalana de 1224 quedó parcialmente arrasado y en el siglo XVIII fue abandonado. Las leyendas locales hablan de presencias y apariciones, pero eso no disuade a los curiosos de adentrarse en sus pasadizos sombríos, donde los grafitis modernos dialogan con los sillares milenarios.

Fiebres extractivas y fábricas reinventadas

Las minas de Rodalquilar, en el Parque Natural de Cabo de Gata‑Níjar, fueron un hervidero de actividad antes de su abandono en 1966. Sus innovadores métodos para obtener oro del cuarzo atrajeron a inversores y trabajadores que llenaron de vida la sierra almeriense. Hoy, la planta de procesamiento, los túneles y la maquinaria oxidada se recortan en un paisaje árido de una melancolía casi cinematográfica. No es casualidad que el lugar sirviera de campo de prisioneros postapocalíptico en Los guerreros del sol (1986).

Paradójicamente, uno de los sitios abandonados más visitados es La Fábrica, la antigua cementera que el arquitecto Ricardo Bofill transformó, a lo largo de casi cincuenta años, en un palacio de hormigón y vegetación. Ocho silos industriales fueron convertidos en oficinas, bibliotecas y talleres, y un espacio de doble altura apodado «La Catedral» hace las veces de sala de exposiciones. Bofill siempre dijo que La Fábrica sería una obra inacabada, y así permanece: un collage de ruina rehabilitada y utopía arquitectónica que sigue evolucionando.

Ruedas, hélices y altavoces que enmudecieron

El 28 de octubre de 1923 rugieron por primera vez los motores en el Autódromo de Sitges‑Terramar, el circuito automovilístico más antiguo de España. Su peculiar forma ovalada y sus gradas con capacidad para 14.000 espectadores lo convirtieron en pionero del deporte del motor. Pero las dificultades financieras y los problemas de seguridad lo condenaron al olvido en apenas dos años. Después fue granja y, más tarde, silencio. Quien hoy recorre su asfalto agrietado puede imaginar el estruendo de los bólidos que una vez compitieron bajo el sol del Garraf.

El 19 de diciembre de 2008 aterrizó en Ciudad Real el primer vuelo comercial de su flamante aeropuerto privado. Su construcción había costado unos 1.100 millones de euros, y aspiraba a convertirse en una puerta internacional para Castilla‑La Mancha. Menos de cuatro años después, las dificultades financieras y la escasa demanda obligaron a cerrarlo. Durante la pandemia se utilizó como almacén y, desde entonces, parte de sus instalaciones albergan tareas de desmantelamiento de aeronaves, pero la mayoría siguen acumulando polvo, como un monumento a la desmesura.

En las colinas de Sant Josep, al oeste de Ibiza, el Festival Club abrió sus puertas en 1972 y durante un par de años fue la meca de disc‑jockeys y fiesteros internacionales. Contribuyó a cimentar la fama de la isla como destino mundial del clubbing, pero cerró en 1974 y desde entonces ha caído en un abandono decadente. Sus restos grafiteados, con el logotipo borroso y los ventanales reventados, son hoy el sueño de cualquier instagrammer y un recordatorio de que la noche más larga también puede extinguirse.

Refugios excavados en la tierra

En pleno siglo VI, eremitas anónimos horadaron el granito de una ladera gallega para levantar el Monasterio de San Pedro de Rocas, uno de los conjuntos monásticos más antiguos de España. Aunque nunca fue rico ni estuvo muy poblado, sus iglesia, capillas y celdas excavadas en la roca viva, junto con campanarios, tumbas y altares, ofrecen un testimonio fascinante de la vida monástica cristiana primitiva. La luz se filtra por los huecos de la piedra y envuelve el altar en una penumbra que parece detenida en la Edad Media.

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La aldea rupestre de Civica, a los pies de Brihuega, parece sacada de un cuento de Tolkien. Arcos, escalones y corredores ornamentados se esculpieron en los años sesenta por un sacerdote local y un grupo de voluntarios, que incluso habilitaron un bar de pescadores en una de las cuevas inferiores. Abandonada desde entonces, la naturaleza se ha ido apoderando poco a poco de las paredes, mientras los helechos y las hiedras devuelven la roca al paisaje primigenio.

El regreso de la maleza

En cada uno de estos 24 enclaves, la naturaleza avanza a su ritmo, borrando sin prisa la huella humana. Las zarzas trepan por las ventanas de Jánovas; los lagartos toman el sol en los muros de la leprosería; el viento silba entre las vigas oxidadas del cargadero de Dícido. Lo que el hombre abandonó, la tierra lo reclama con paciencia vegetal.

Estos rincones condenados al olvido son algo más que ruinas: son espejos en los que se refleja la ambición, el temor y el desarraigo. Al caminar entre ellos, lo que verdaderamente se escucha no es el silencio, sino todos los ecos de lo que alguna vez fue.