Alba Carrillo & Rocío Flores: el drama que ha incendiado Twitter

Alba Carrillo ha vuelto a encender la mecha en Twitter y esta vez el objetivo es Rocío Flores, la hija de su gran amiga Rocío Carrasco. La colaboradora ha aprovechado un domingo de relax para soltar un mensaje que ha dejado el timeline patas arriba.
Qué ha soltado exactamente Alba Carrillo
El detonante ha sido la última aparición de Rocío Flores en Telecinco. El viernes por la noche, la hija de Rocío Carrasco acudió al programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta y volvió a hablar de su madre. Alba no aguantó más.
Visiblemente molesta, la periodista arrancó dejando claro su vínculo con la hija de 'la más grande': "Ante todo Rocío Carrasco es mi amiga pero, y aunque no lo fuera, es un ser humano". Acto seguido, soltó la pregunta que media redacción se hacía: "¿La quieren dejar en paz?".
El rapapolvo fue directo a la nieta del famoso clan. "Su hija habla de ella todas las semanas y no hace más que lanzarle dardos. Yo, siendo madre, me moriría de dolor si Lucas hiciera eso constantemente". Un golpe bajo usando su propia maternidad como espejo.
Y aquí llegó la parte más explosiva: "Intenta victimizarse diciendo 'mi madre es mala'. ¿Perdona? Pero soy un ser humano y me estás tratando como un colilla. Encima con las personas que han hablado mal de mí te alías y ¿quieres que te haga caso? Es una puñetera locura".
Alba Carrillo no ha dejado títere con cabeza: acusa a Rocío Flores de victimismo y de aliarse con sus propios detractores.
Para cerrar, lanzó una petición firme: "Qué la dejen en paz, que la dejen hacer su vida tranquila". Un mensaje que ya acumula miles de interacciones y que ha avivado un fuego que nunca se apaga del todo.
Por qué ha explotado ahora (y qué tiene que ver Telecinco)
No es la primera vez que Alba Carrillo se pronuncia sobre el enfrentamiento entre madre e hija. Hace apenas unas semanas, tras su polémica salida de RTVE, ya avisó de que no le iban a "amordazar por cuatro perras". Y ha vuelto a cumplirlo.
La visita de Rocío Flores al programa de Telecinco ha sido la gota que ha colmado el vaso. La nieta de Rocío Jurado sigue dando entrevistas y hablando de su madre, y para Alba eso es una línea roja. Es una persona que está haciendo su vida con la gente que la queremos, está trabajando y no se mete con nadie", defendió sobre Rocío Carrasco. La sensación de hartazgo es total.
Además, hay que recordar que Alba y Rocío Carrasco han forjado una amistad sólida en los platós y fuera de ellos. No es solo una defensa corporativa: hay cariño real y la colaboradora se siente en la obligación de salir a la palestra cuando cree que se comete una injusticia. Y esta vez ha tirado con bala.
El culebrón eterno: ¿qué nos dice esta nueva rajada?
Llevamos años viendo episodios de este conflicto familiar. La guerra entre Rocío Carrasco y su hija ha generado interminables debates, docuseries y hasta un refranero popular. Cada aparición televisiva reaviva las llamas, y siempre hay un actor dispuesto a echar más leña. Hoy le ha tocado a Alba Carrillo, que ha entrado en el barro sin pensárselo dos veces.
Lo interesante aquí no es solo el contenido del mensaje —que ya es duro—, sino el momento y la plataforma. Alba ha utilizado sus propias redes para lanzar un mensaje que, de haberse quedado en un plató, quizá habría tenido menos eco. Pero transformarlo en un vídeo un domingo por la tarde lo convierte en el contenido perfecto para que Twitter se encienda durante horas. Y así ha sido.
El patrón se repite: una declaración desde la indignación, un bando atacado, el otro defendido, y una audiencia que consume y comenta. La pregunta es si esto ayudará a que Rocío Carrasco viva tranquila o si, al final, cada intervención pública perpetúa el bucle. Alba Carrillo lo tiene claro, pero el efecto secundario de este tipo de explosiones rara vez es la paz.
El chisme en 3 claves (TL;DR)
- 👀 ¿Quiénes son los protagonistas? Alba Carrillo, colaboradora de televisión, y Rocío Flores, la hija de Rocío Carrasco.
- 🔥 ¿Cuál es el drama? Alba ha estallado contra Rocío Flores por seguir atacando a su madre públicamente y defenderse de ello.
- 📲 ¿Por qué todo internet habla de esto? Porque mezcla dos clanes televisivos en un nuevo capítulo de un culebrón real que nunca envejece.