RTVE admite el error del rótulo sobre Moreno: 'Fue un arrastre involuntario'

RTVE ha admitido que el polémico rótulo sobre Juanma Moreno que apareció en La Hora de La 1 fue un «error sin intencionalidad editorial». Vamos, que alguien dejó enchufado un texto del día anterior y la tele pública se tragó lo que no debía.

El rótulo que incendió al PP

El pasado 25 de marzo, mientras en RTVE se retransmitía una comparecencia de Pedro Sánchez, en pantalla apareció un rótulo que no venía a cuento. Se leía un comentario del coordinador de IU, Antonio Maíllo, sobre el presidente andaluz Juanma Moreno: que había tenido «una flor en el culo» en las elecciones de 2022. La frase, sacada de la entrevista del día anterior en el mismo programa, se coló en el directo y el PP montó en cólera.

Los diputados populares registraron una batería de preguntas por escrito. Querían saber quién fue el responsable y qué medidas se habían tomado. El presidente de la corporación, José Pablo López, ha respondido ahora con una carta que tiene miga.

Publicidad

La explicación de José Pablo López: «arrastre involuntario»

López detalla que La Hora de La 1 es un programa de más de dos horas y media en riguroso directo, donde decenas de profesionales gestionan rótulos a toda velocidad. El que ofendió al PP no fue creado el mismo 25 de marzo, sino que era un contenido previamente cargado del día anterior. «Su aparición en pantalla se debió a un arrastre involuntario de ese contenido preexistente, sin que mediara intencionalidad editorial en su inclusión fuera de contexto», explica.

En un directo de más de dos horas, con tantos elementos en juego, a veces se cuela un muerto. Pero este muerto llevaba una frase que escuece especialmente en el PP andaluz.

El presidente de RTVE insiste en que que no hubo autorización previa y que, una vez detectado, el rótulo permaneció visible solo unos segundos hasta que se retiró. «Se ha investigado con los equipos implicados para evitar que algo así vuelva a suceder», remacha. En resumen: fue un fallo humano, no un sabotaje.

¿Error de directo o enésimo patinaje de la tele pública?

La explicación es técnicamente plausible. Cualquiera que haya trabajado en una redacción sabe que los gráficos pregrabados a veces reaparecen donde no deben. Pero en RTVE este tipo de despistes llegan siempre con carga política, y la oposición los interpreta como una muestra de parcialidad. No es el primer caso, ni será el último.

El incidente reabre el debate eterno sobre la neutralidad de la televisión pública. Aunque López defienda que no hay intencionalidad la percepción de que RTVE baila al son del Gobierno es un clásico de cada legislatura. El PP pide responsabilidades y la dirección responde con un «arrastre involuntario» que, de tan simple, casi parece una broma.

Mientras tanto, en redes, la expresión «flor en el culo» ha ganado una segunda vida. Por si no había suficiente salseo en la política andaluza.

El chisme en 3 claves (TL;DR)