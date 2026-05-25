YouTube Premium Lite gratis al suscribirte a AI Pro: cómo conseguirlo

Google ha decidido que pagar 21,99 euros al mes por Gemini avanzado y 5 TB de almacenamiento no era suficiente anzuelo. Ahora, al plan AI Pro le cae de regalo YouTube Premium Lite. O sea, adiós a los anuncios (casi). Un movimiento con el que la gran G convierte su suscripción de inteligencia artificial en el bundle más goloso del ecosistema, y de paso te enseña la puerta de salida a cualquier plan suelto de YouTube.

Qué incluye (y qué no) YouTube Premium Lite si tienes AI Pro

Antes de emocionarte y lanzarte a ver maratones sin interrupciones, repasemos la letra pequeña. YouTube Premium Lite elimina los anuncios en la mayoría de los vídeos, permite la reproducción en segundo plano (pantalla apagada) y deja descargar contenido para verlo offline. Todo eso sin pagar los 8,99 euros mensuales que cuesta por separado.

Ahora bien, Google no es tonto y ha puesto una trampa bien pensada. La música y los Shorts se quedan fuera del acuerdo: los videoclips, los temas de artistas y todo el contenido musical seguirán con publicidad. Tampoco tendrás YouTube Music Premium, ni la posibilidad de saltar partes de los vídeos con un toque, ni la máxima calidad de bitrate que sí incluye el plan completo. Es decir, que que la experiencia es un híbrido curioso: suficiente para que no te enfades, pero con los suficientes peros como para que consideres el plan Ultra de 99,99 euros al mes.

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Google AI Ultra ya lo tenía (y esto cambia la partida)

Conviene recordar que el plan AI Ultra, ese que cuesta 99,99 euros al mes y te da 20 TB de almacenamiento, ya incluía YouTube Premium completo (sin anuncios en ningún lado, música y Shorts incluidos). La diferencia es que ahora, por menos de un tercio del precio, el plan Pro te regala una suscripción de 8,99 euros que antes pagabas aparte. De repente, el pack de IA, almacenamiento y vídeos sin cortes se convierte en la opción más sensata para cualquiera que use YouTube a diario.

El plan AI Pro incluye ya de de por sí 5 TB de almacenamiento en Google One, acceso avanzado a Gemini y límites ampliados en NotebookLM. Sumarle YouTube Premium Lite es, probablemente, el empujón que faltaba para que muchos usuarios dijeran “me quedo, no lo pienso más”.

Google sabe que el contenido es el rey, y te quiere encerrado en su ecosistema

La jugada no es casual. Viendo cómo Apple y Microsoft aprietan con sus propios paquetes de IA y servicios, Google necesita que su plan Pro sea la opción por defecto. Atarte con almacenamiento está bien, pero atarte con vídeos sin anuncios es mucho mejor. Si ya pagabas YouTube Premium por separado, ahora te ahorras ese dinero; si no lo pagabas, ahora lo tienes “gratis”. En ambos casos, la barrera para cancelar la suscripción sube varios escalones.

El precedente más claro está en el plan AI Pro de Google One, que desde hace meses acumula beneficios como un imán: almacenamiento, herramientas de IA y ahora vídeo. Es la misma estrategia de Amazon con Prime o de Apple con One, pero con la ventaja de que YouTube es un agujero negro de atención. En el fondo, Google no te está regalando nada, te está comprando la permanencia.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. La inclusión de YouTube Premium Lite convierte a AI Pro en el plan con mejor relación calidad-precio del ecosistema Google. La limitación musical es el único lunar, aunque para millones de usuarios que ven YouTube sin oír música a todas horas, es un caramelazo. Si ya estabas suscrito, activar el beneficio es un paseo de dos minutos — si no, quizá sea el momento de pensártelo.

El resumen para vagos (TL;DR)