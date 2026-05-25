He probado las New Balance 9060 'espuma de latte' y te digo por qué son más cómodas que las Samba

Confiesa: llevas meses viendo Samba hasta en la sopa y tus pies te piden una tregua. Yo también estaba hasta el gorro de los rozazos, hasta que me calcé las New Balance 9060 en color crema. Y, créeme, es otra historia.

La firma New Balance ha vuelto a hacer de las suyas: sin estridencias ni colores fosforitos, pero con una comodidad que engancha desde el primer paso. Las 9060 'espuma de latte' son la prueba de que el minimalismo bien entendido gana a cualquier hype pasajero.

Un color que te saca de apuros (y de los grises y blancos aburridos)

A ver, llamarle 'espuma de latte' no es casualidad. Es un tono crema con un punto cálido que, a diferencia del blanco nuclear o el gris ceniza, le da vidilla a cualquier look sin estridencias. Estas New Balance te sirven tanto para un verano con shorts cortitos y camiseta oversize como para un otoño con vaqueros y trench. Y no, no hace falta un máster para combinarlas: quedan bien con todo porque aportan ese toque streetwear que evita que el conjunto se vea soso.

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¿Por qué son más cómodas que las Samba? Aquí van las claves

Las Adidas Samba tienen un encanto noventero innegable, pero su suela plana y su horma estrecha castigan después de una caminata larga. Las 9060, en cambio, van a otro nivel: su horma es más ancha, no aprietan ni un milímetro y la amortiguación es tan bestia que parece que pisas nubes. Incluso en pleno agosto, cuando el calor hincha los pies, no notas ni una rozadura.

La locura no es solo mía: según contaban en Trendencias, la presentadora Nuria Roca ya está entre las fans incondicionales de este modelo. Y ojo, que alguien que se mueve tanto y con tanto estilo fije su mirada en estas zapatillas ya dice mucho.

Las 9060 son como un capuchino para tus pies: cálidas, acogedoras y con un punto trendy que no chirría con nada.

¿Merecen la pena o es otro hype pasajero?

Llevamos años viendo cómo cada temporada nos venden la zapatilla definitiva. Pero aquí hay algo distinto: estas New Balance no necesitan campañas agresivas ni colores llamativos para destacar. Juegan en la liga de las siluetas atemporales y la comodidad real, no simulada.

Yo las he puesto a prueba durante semanas y te digo que sí, que esta vez el hype está justificado. El precio no es regalado —no esperes los 29,99€ de una oferta flash—, pero la inversión se amortiza con cada día que te las pones sin acordarte de los callos. En mi radar de compras inteligentes, estas 'espuma de latte' se colocan en el primer puesto.

Ahora te toca a ti decidir si sigues con la dictadura de las Samba o das el salto a la comodidad con cáracter.

🛒 Directo al grano

Precio: consulta el precio en la web de New Balance (no te fíes de revendedores). ¿Dónde? En su tienda online y en tiendas seleccionadas. Disponible ya, aunque vuela por momentos.