El West Ham desciende a Segunda tras 14 años: el golpe que también se lleva a los mexicanos del club

El West Ham ha descendido tras 14 años en la Premier, y con él se acaba la huella mexicana en el club.

Golear al Leeds y aun así bajar: el drama de la última jornada

El West Ham lo dio todo este domingo. Goleó al Leeds, pero no le alcanzó. La derrota sabía a lágrimas porque el descenso ya estaba cocinado desde hacía semanas. Una temporada para el olvido en el London Stadium.

La afición, conocida por ser de las más ruidosas de Inglaterra, vio cómo su equipo cerraba un ciclo de 14 campañas consecutivas en la élite. Y ahora toca pensar en la Championship, ese purgatorio que muchos clubes históricos ya conocen de sobra.

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El tridente mexicano que soñó con la Premier

Durante su larga estancia en la máxima categoría, el West Ham contó con tres futbolistas mexicanos. Cada uno dejó una historia bien distinta, y aquí las repasamos con la distancia justa.

Javier “Chicharito” Hernández llegó en 2017 como un fichaje estrella. Venía de triunfar en el Manchester United y el Real Madrid, pero en el West Ham la cosa no terminó de cuajar. Bajo el mando de David Moyes pasó más tiempo en el banquillo del que le hubiera gustado. En 63 partidos anotó 17 goles, una cifra decente pero lejos de las expectativas. En 2019 puso rumbo al Sevilla y el sueño londinense se quedó a medias.

Chicharito nunca fue el goleador que el West Ham necesitaba, pero su paso dejó una lección: la Premier no perdona ni a los ídolos.

Pablo Barrera aterrizó en la 2010-2011, y aunque pintaba bien, el choque con el estilo inglés, fue demasiado. En 23 partidos no marcó ni un solo gol. Una temporada y adiós.

Guillermo Franco, el “Guille”, llegó en la 2009-2010 y al menos dejó un recuerdo más dulce. Cinco goles en 23 partidos y una entrega que la grada del Upton Park supo valorar. Breve, pero intenso.

¿El espejo de otros latinos que vieron la Premier desde el banquillo?

No es la primera vez que un club inglés con acento latino termina en la Championship. El Sunderland de Jozy Altidore, el Hull City de Abel Hernández... La lista es larga y casi siempre con final amargo. El West Ham se suma ahora a esa nómina y deja una pregunta flotando: ¿volverán los Irons a la Premier en uno o dos años, o esto es el principio de una larga travesía por el desierto?

Lo que está claro es que los mexicanos que vistieron de granate y azul ya forman parte de un capítulo cerrado. Y en el fútbol, como en la vida, lo que no te mata te hace más fuerte — pero a veces simplemente te manda a Segunda.

El chisme en 3 claves (TL;DR)