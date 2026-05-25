Deducciones en la Renta 2025 que casi nadie revisa y cómo ahorrarte cientos de euros

Si la declaración de la renta te da pereza, espera un momento. Este año puedes ahorrarte cientos de euros revisando una serie de deducciones fiscales que el borrador de la Agencia Tributaria no te va a incluir por defecto. El abogado Miguel Ángel Mejías lo recuerda en elDiario.es: 'Hay bastantes cosas que puedes aplicar en tu declaración y casi nadie revisa'. La campaña está abierta hasta finales de junio, y dedicarle diez minutos a comprobar estas partidas puede ser la diferencia entre pagar de más o recibir una devolución inesperada.

Las deducciones que más se pasan por alto (y pueden devolverte dinero)

El borrador que prepara Hacienda es cómodo, pero incompleto por diseño. Solo incluye los datos que ya obran en su poder: ingresos por trabajo, retenciones, cuentas bancarias… Nada más. Las deducciones personales, las cuotas a sindicatos, los gastos de formación o las donaciones a ONG no aparecen hasta que tú las añades manualmente.

Estas son algunas de las deducciones que, según la experiencia de asesores fiscales, más contribuyentes pasan por alto en la Renta 2025:

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Cuotas sindicales y de colegios profesionales. Si pagas una cuota obligatoria para ejercer tu profesión, esa cantidad es deducible de los rendimientos del trabajo.

Si pagas una cuota obligatoria para ejercer tu profesión, esa cantidad es deducible de los rendimientos del trabajo. Gastos de formación y reciclaje. Cursos relacionados con tu actividad laboral, másteres o incluso algunos seminarios pueden desgravar si están vinculados a tu empleo actual.

Cursos relacionados con tu actividad laboral, másteres o incluso algunos seminarios pueden desgravar si están vinculados a tu empleo actual. Donaciones y aportaciones a ONG. Las donaciones a entidades acogidas a la Ley de Mecenazgo tienen deducciones de hasta el 80% en los primeros 150 euros donados.

Las donaciones a entidades acogidas a la Ley de Mecenazgo tienen deducciones de hasta el 80% en los primeros 150 euros donados. Deducciones autonómicas. Cada comunidad autónoma ofrece ventajas propias: por alquiler, por residencia en zonas despobladas, por gastos de guardería o por nacimiento de hijos. Muchas ni siquiera se consultan en el momento de validar el borrador.

Cada comunidad autónoma ofrece ventajas propias: por alquiler, por residencia en zonas despobladas, por gastos de guardería o por nacimiento de hijos. Muchas ni siquiera se consultan en el momento de validar el borrador. Planes de pensiones o sistemas de previsión social. Las aportaciones reducen la base imponible general hasta ciertos límites, pero hay que declararlas de forma activa.

Cómo revisar estas deducciones sin perder horas

El proceso es más sencillo de lo que parece. Basta con entrar en la web de la Agencia Tributaria con tu certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve, descargar el borrador y pasar por la pantalla de 'Deducciones' del programa Renta Web.

Ahí encontrarás casillas que probablemente estén vacías. Para que te hagas una idea, la casilla 0009 recoge las cuotas sindicales, y la 0010 los gastos de defensa jurídica. Si no marcaste nada, Hacienda no te va a reclamar: el silencio te cuesta dinero.

El borrador de la Agencia Tributaria no te va a avisar de las deducciones que no conoce. Revisar las casillas vacías puede suponer un ahorro de cientos de euros.

Para las deducciones autonómicas, lo mejor es consultar la página específica de tu comunidad en la propia sede electrónica de la AEAT. Allí se detallan los requisitos concretos y los códigos de casilla. La mayoría de estas deducciones son compatibles con las estatales, así que sumarlas no tiene penalización.

Por qué Hacienda no te lo pone en bandeja (y qué puedes hacer al respecto)

El sistema actual parte de un principio básico: el contribuyente declara su situación real, no la que el fisco imagina. Eso significa que el borrador nunca contendrá deducciones que dependan de tu decisión personal o de gastos que no hayan sido comunicados por terceros. En campañas anteriores, más del 30% de los errores de borrador detectados por técnicos de Hacienda correspondían a omisiones de este tipo, según datos internos recogidos por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda.

La comparativa con otros países europeos deja claro el margen de mejora. En Francia o Alemania, el prellenado es más exhaustivo porque las entidades están obligadas a comunicar automáticamente ciertas deducciones. Aquí, la carga recae enteramente sobre ti. La Agencia Tributaria no te penaliza por añadir deducciones olvidadas, siempre que las justifiques. De hecho, tienes hasta cuatro años para rectificar declaraciones pasadas y solicitar devoluciones.

Si no quieres dejarte nada en esta campaña, lo más sensato es que, tras validar el borrador, compares tus gastos anuales con la lista de deducciones que facilita tu comunidad autónoma y las estatales. Diez minutos de revisión pueden traducirse en una devolución que no esperabas o en una factura mucho más baja.

📅 Dónde y cuándo

Plazo: Desde el 8 de abril de 2026 hasta finales de junio de 2026.

Desde el 8 de abril de 2026 hasta finales de junio de 2026. Quién puede aplicarlas: Cualquier contribuyente que cumpla los requisitos específicos de cada deducción (afiliación sindical, donaciones acreditadas, gastos profesionales…).

Cualquier contribuyente que cumpla los requisitos específicos de cada deducción (afiliación sindical, donaciones acreditadas, gastos profesionales…). Cuánto: El ahorro varía según la deducción: entre unos 20 euros y más de 600 euros en el caso de algunas deducciones autonómicas por alquiler o nacimiento.

El ahorro varía según la deducción: entre unos 20 euros y más de 600 euros en el caso de algunas deducciones autonómicas por alquiler o nacimiento. Dónde se solicita: A través del programa Renta Web en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)