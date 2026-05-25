La pizza airfryer saludable de Isa Pantoja: masa casera y truco para que quede crujiente

Si hay una cena que me alegra el día sin un gramo de culpa, es una pizza casera. Pero encender el horno un martes de esos en los que llegas reventada a casa da una pereza que tira para atrás. Isa Pantoja tiene la solución: una pizza saludable en airfryer que se prepara en un suspiro. Y con ese toque crujiente que tanto nos gusta.

El truco de Isa Pantoja que lo cambia todo

La propia Isa lo ha compartido en sus redes y no es ningún secreto: "El truco está en extenderla muy bien para que quede muy finita". La clave está en esa masa casi transparente. Cuanto más fina, más crujiente queda, y la airfryer hace el resto. Nada de horno esperando a que se caliente, ni preocuparte de que se queme por un lado y se quede cruda por el otro.

Es una receta que no solo es rápida; tambien es más saludable porque controlas los ingredientes y reduces la cantidad de aceite al mínimo. La masa casera se hace con ingredientes básicos que seguro tienes en casa. Y lo mejor es que en apenas 10 minutos la tienes lista para hornear.

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Masa casera en tres minutos: los ingredientes que necesitas

No te asustes con lo de "masa casera". Es más fácil de lo que crees. Necesitas harina de trigo (puedes usar integral si prefieres), agua templada, un chorrito de aceite de oliva virgen extra, levadura de panadería (o polvos de hornear si vas con prisas) y una pizca de sal. La proporción mágica es 200 g de harina por 125 ml de agua. Así te sale una pizza individual grande o dos medianas, perfectas para compartir... o no.

Mezcla todo en un bol, amasa un par de minutos, deja reposar 5-10 minutos y ya la puedes estirar. Isa insiste mucho en estirarla con un rodillo o con las manos hasta que quede casi transparente, sobre una superficie ligeramente enharinada para que no se pegue. Así conseguirás esa textura de pizza fina, como de pizzería italiana, pero hecha en casa y sin complicaciones.

Una pizza casera crujiente hecha en airfryer te hace olvidar para siempre el delivery y el horno precalentando.

Por qué la airfryer es tu mejor aliada para la pizza saludable

La freidora de aire cocina de forma mucho más eficiente que el horno tradicional. En apenas 8 minutos a 180 °C tienes una pizza perfecta. No hace falta precalentar (o muy poco) y el aire circula por todas partes, dorando la base y los bordes de manera uniforme. Si quieres un extra de sabor, puedes pincelar la masa con un poco de salsa de tomate casera, añadir mozzarella fresca y los ingredientes que más te gusten: champiñones, pimiento, rúcula... Lo que tengas.

Un consejo de andar por casa: pon un trocito de papel de horno en la cesta para que no se pegue y retíralo a los 5 minutos para que la base termine de tostarse. Verás cómo sube un poquito y se queda crujiente sin resecarse. Es el momento en el que la cocina huele de maravilla y empiezas a preguntarte por qué no lo has hecho antes.

💡 El truco del almendruco

Tiempo total: 25 minutos (10 de preparación y 8 de cocción, más reposo). Nivel de dificultad: fácil. Un consejo extra: si quieres un plus de proteína, añade pollo desmenuzado o atún al natural antes de gratinar.