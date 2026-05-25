Pokémon Whoosh! juego de mesa oficial: todo lo que sabemos

Vale, que The Pokémon Company nos saque un juego de mesa en plena fiebre de la Switch 2 suena a paso atrás en el tiempo, pero tiene su lógica. Pokémon Whoosh! aterriza el 30 de julio de 2026 en Japón y, de momento, solo hay una certeza: la nostalgia va a pegar fuerte. Sin embargo, los detalles de jugabilidad, componentes o mecánicas brillan por su ausencia. Y ese silencio es justo lo que tiene a la comunidad encendida, con comparaciones inevitables con un clásico de culto: Pokémon Master Trainer.

El anuncio llegó sin previo aviso, confirmado por fuentes oficiales de The Pokémon Company. Literal, una imagen promocional y la fecha de salida: 30 de julio. El tuit de PokéJungle recogió el sentir general con su pregunta retórica: «¿Será tan divertido como Pokémon Master Trainer?». Y es que ponerse el listón tan alto dice mucho del recuerdo que dejó aquel tablero de los 90, con sus piezas metálicas y sus batallas de dados que, para muchos, fue la primera forma de cazar Pokémons sin pilas.

De Pokémon a tablero, sin pasar por la Switch

Pokémon Whoosh! se suma a una modesta pero querida familia de juegos de mesa de la saga. Desde el propio Master Trainer hasta los más modernos Pokémon Trading Card Game: Battle Academy o Pokémon Labyrinth, la franquicia siempre ha coqueteado con lo analógico. Pero este nuevo título llega en un momento en que el mercado de juegos de mesa vive una segunda edad de oro, y el nombre «Whoosh!» insinúa velocidad, quizá partidas rápidas o un enfoque más accesible que el de un dungeon crawler sesudo.

Publicidad

La nostalgia es un motor tan potente como la captura de un shiny, y Pokémon Whoosh! lo sabe.

Aún así, sin gameplay no podemos descartar que sea un simple cash grab envuelto en un packaging mono. La licencia Pokémon ha vendido de todo —desde cafeteras con forma de Poké Ball hasta pijamas de Snorlax— y un juego de mesa sin chicha sería una oportunidad perdida. Pero la sombra de Master Trainer es tan alargada que incluso una versión moderna descafeinada podría arrasar por pura inercia emocional.

Qué nos falta por saber y por qué debería importarnos

La incógnita principal es qué tipo de juego vamos a encontrar. ¿Un juego de cartas con un leve olor a estrategia? ¿Un party game con miniaturas y dados, al estilo de juegos de Unión de Crédito? Lo único oficial es el nombre y la ilustración de la caja, que muestra a Pikachu, Eevee, Charizard y otros compañeros con un diseño amable. La mecánica «Whoosh!» podría ser un guiño a movimientos rápidos o a una fase de combate de resolución instantánea, pero estamos en terreno de la pura especulación.

Otra cosa: el lanzamiento se limita a Japón. Ninguna mención a occidente por ahora. Si seguimos el patrón de otros productos de Pokémon, tardaremos entre seis meses y un año en verlo en estanterías europeas. Y el precio, otra incógnita, será clave para decidir si merece la pena el desembolso.

A pesar de todo, la expectación está justificada. El mercado demanda experiencias compartidas fuera de las pantallas y Pokémon, con su factor nostalgia infinito, tiene todas las papeletas para colocar otro éxito. Eso sí, si el juego resulta ser un refrito de mecánicas vistas sin alma, la comunidad no va a perdonar. Habrá que esperar a julio para ver si Whoosh! corre de verdad o se queda en un paseo turístico por Kanto.

El resumen para vagos (TL;DR)