El problema de Corea del Sur con la Gen Z: soldados que vuelven de permiso médico con cirugía estética

Si pensabas que lo más loco que podía pasar en la mili era pintar piedras, espera a conocer Corea del Sur. Allí la nueva normalidad es que un soldado pida un permiso médico y regrese con la nariz retocada y los párpados todavía inflamados. El ejército surcoreano está viviendo una pequeña crisis estética de manual, y no porque sus reclutas desafinen en la instrucción, sino porque cada vez más vuelven de sus días libres con un rostro distinto al que se llevaron.

Según revelaba el Korea Times, los casos se han disparado hasta el punto de afectar a la organización de las unidades. Soldados con narices recién operadas, párpados inflamados o rostros en plena recuperación están obligando a los oficiales a excluirlos de entrenamientos físicos, guardias nocturnas y tareas de esfuerzo para evitar complicaciones o responsabilidades legales.

Cuando el bisturí es parte del uniforme

Lo que antes era una anécdota reservada a los últimos meses del servicio militar se ha convertido en una tendencia generacional. La Generación Z surcoreana ha integrado la cirugía estética en su hoja de ruta vital como quien se compra un móvil nuevo. Y ahora esa lógica ha penetrado de pleno en las filas del ejército, una de las instituciones más rígidas del país.

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Muchos reclutas aprovechan los permisos y los salarios militares —que son más altos que el sueldo básico civil— para ahorrar y someterse a operaciones. Rinoplastias, cirugías de párpados, retoques de mandíbula... Da igual. Las clínicas del barrio de Gangnam, un distrito con más centros de estética que cafeterías, ofrecen descuentos especiales para militares y usan las redes sociales para captar a estos jóvenes con mensajes como “aprovecha el permiso”.

La disciplina castrense choca con una cultura donde el aspecto físico no es cuestión de vanidad, sino de supervivencia social.

Sin reglas claras, el sargento se vuelve esteticista

El verdadero problema para los mandos es la ausencia de normativa. El ejército surcoreano no tiene protocolos para gestionar a un soldado que decide operarse por voluntad propia. Las bajas médicas están pensadas para lesiones o enfermedades, no para una rinoplastia cicatrizante. ¿Quién cubre las guardias cuando un recluta vuelve con los ojos hinchados? ¿Y si la operación se complica? Los oficiales se mueven en un limbo legal donde cualquier decisión puede generar malestar entre otros soldados o incluso responsabilidades disciplinarias.

Algunos comandantes han recibido llamadas de padres pidiendo trato especial para sus hijos mientras se recuperan de la última intervención estética. La escena resume de un vistazo el choque entre la cultura colectivista del sacrificio y valores mucho más individualistas, esos que ya llevan tatuados los nacidos después del año 2000.

Más allá del chiste: lo que dice esto sobre la nueva Corea del Sur

El fenómeno va mucho más allá de una simple anécdota friki. Corea del Sur es el país con más operaciones estéticas per cápita del mundo (sí, más que Brasil). Las redes sociales, los filtros de belleza y una competencia laboral despiadada llevan años alimentando una cultura donde cambiar de rostro no está mal visto, sino que casi se espera. Lo novedoso es que esa presión ha atravesado los muros del cuartel y está obligando a las fuerzas armadas a replantearse cómo encajan sus reclutas la idea de disciplina.

Para muchos jóvenes, mejorar su apariencia no es un capricho que se deja para después del servicio. Es una prioridad inmediata integrada en su identidad. Y mientras el Ministerio de Defensa no encuentre una respuesta clara, los mandos seguirán reorganizando ejercicios y turnos de guardia porque a un soldado le ha dado por volver con la mandíbula más definida de lo que se fue.

El resumen para vagos (TL;DR)