Un jugador perdió el brazo derecho y diseñó su propio mando para una sola mano: el Ercham MK1

Imagina perder el brazo derecho y que lo primero que se te pase por la cabeza no sea la rehabilitación, sino cómo volver a jugar a tus shooters favoritos. Eso es exactamente lo que le pasó a un usuario de Reddit conocido como Adventurous_Tie_903, que tras un accidente grave se negó a colgar el teclado y el ratón. Su solución no fue esperar a que una gran marca le solucionase la vida: agarró un Razer Tartarus, le pegó un ratón con silicona y se puso a soldar su propio futuro.

Del desastre al prototipo feo pero funcional

El punto de partida fue un Razer Tartarus, ese teclado auxiliar con forma de media luna que ya de por sí parece un mando espacial. La idea era simple sobre el papel: replicar en una sola mano lo que harías con las dos. En la práctica, el invento era un Frankenstein con correas y botones reasignados que, según sus propias palabras, 'era bastante feo, pero demostró que el concepto funcionaba'. Y vaya si funcionó: de repente podía moverse, apuntar, disparar y usar habilidades en FPS y MMO con una fluidez que ningún accesorio comercial le había dado.

Ese primer chisme pegado con silicona no era solo una chapuza: era una declaración de principios. La industria lleva años hablando de accesibilidad, pero este tipo se saltó la charla y se fue directo al taller.

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La escena del Ratón Pegado Con Silicona es ya historia del gaming DIY.

Qué es exactamente el Ercham MK1

Tras validar el prototipo, el creador lo refinó hasta dar forma al Ercham MK1, un mando para una sola mano que integra un sensor de ratón, botones adicionales y una correa para sujetarlo todo sin soltarlo. Básicamente, tomó la distribución del Tartarus, la cortó por la mitad, la replicó en una carcasa universal, le añadió soporte y lo convirtió en un dispositivo independiente. El resultado es un periférico que cabe en una palma y te permite jugar a prácticamente cualquier cosa sin echar de menos la otra extremidad.

El dispositivo ya está disponible en su portal. No es un concepto, no es una campaña de Kickstarter a tres años vista: puedes comprarlo ahora mismo y enchufarlo al PC. Y lo mejor es que el propio inventor lo ha soltado con la intención de que su invento llegue a niños con limitaciones físicas y a cualquier jugador con discapacidad que necesite opciones de verdad, no parches.

La jugada recuerda un poco a lo que ocurrió con el extinto GameBender o con los primeros mandos adaptados de Microsoft, pero con una diferencia crucial: aquí no hay un departamento de I+D detrás, hay un tío con una necesidad real y ganas de compartir la solución.

La accesibilidad real no se compra en un 'pack inclusivo'

A ver, que las compañías se han puesto las pilas, no vamos a negarlo. El Xbox Adaptive Controller es un señor aparato y Sony tiene su propio mando modular. Pero la historia del Ercham MK1 pone el dedo en la llaga: la accesibilidad de catálogo suele llegar tarde y con un precio que duele. Este jugador no esperó a que nadie le diseñara la solución; se la cocinó él mismo con silicona y cabreo.

El precedente inevitable es el del guante de datos de la era de PlayStation 1 y Nintendo 64 que menciona la fuente original: un periférico que prometía accesibilidad en los 90 y se quedó en anécdota. La diferencia es que ahora hay comunidad, hay impresión 3D, hay foros como Reddit donde compartir los planos y, sobre todo, hay ganas de que las cosas funcionen para todos.

¿Es el Ercham MK1 la solución definitiva? Probablemente no para todo el mundo, pero sí es la prueba de que el verdadero I+D en accesibilidad está saliendo de los talleres caseros, no solo de los laboratorios de las marcas.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. No es un lanzamiento AAA, pero la historia tiene todo lo que mola: superación, ingeniería casera y un dispositivo que puede cambiarle la vida a mucha gente. Le resto puntos solo porque el precio y la disponibilidad internacional aún son una incógnita. Si llega a producción en masa, subimos la nota.

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El resumen para vagos (TL;DR)