Caleb Shomo sale del armario y su esposa publica un comunicado que está arrasando en redes

Caleb Shomo, el vocalista de Beartooth, acaba de soltar la bomba en Instagram: es gay y ha decidido contarlo después de años de lucha. Pero lo que nadie esperaba era el comunicado de su esposa, Fleur. Y está arrasando en redes.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Un músico conocido sale del armario tras 14 años de matrimonio y su mujer responde con una honestidad brutal que combina apoyo y desgarro. El drama personal es de los que te dejan pegado a la pantalla, y el mensaje ya es un fenómeno viral.

El anuncio de Caleb Shomo: un año de introspección y alcohol

El sábado pasado, el cantante de 33 años publicó un extenso texto en su perfil de Instagram. 'Soy un hombre abiertamente gay', escribió, zanjando meses de especulaciones. Caleb explicó que llevaba años intentando reconciliarse con su sexualidad, un proceso que ha descrito como 'difícil y desorientador'.

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Su música siempre había sido un reflejo de esa lucha interna. Los primeros cuatro álbumes de Beartooth están llenos de autodesprecio, culpa religiosa y depresión, temas que ahora cobran un nuevo significado. 'Me da vergüenza no haber sido capaz de excavar las raíces durante tanto tiempo', admitió.

El artista confesó que pasó una década enterrando sus sentimientos con alcohol. Dejar de beber, dice, fue el camino directo para enfrentarse a quien es de verdad. Su próximo disco, asegura, será la expresión más auténtica de sí mismo, sin filtros ni medias tintas.

Caleb también ha agradecido a las personas que le han mostrado amor incondicional y ha lanzado un mensaje a quienes están pasando por lo mismo: 'Date paciencia, sé honesto contigo mismo. Enterrarlo solo te hace daño a ti y a los que te rodean'.

La honestidad de Caleb, después de una década ocultándose, es un recordatorio de que el autodescubrimiento no sigue un guion ordenado.

La compleja reacción de Fleur: 'Apoyarle mientras pierdo todo'

Horas después, su esposa Fleur Shomo publicó otro texto tan emotivo como desgarrador. Llevan casados casi 14 años, y ella es la única que vive la dualidad de apoyarle a la vez que pierde su matrimonio. 'Estoy orgullosa de él, pero estoy destrozada y perdida a la vez', escribió.

Fleur habló del aislamiento que ha sufrido porque no podía contar esta historia, que no era suya para compartir, y de cómo su salud mental se ha resentido. 'Ha sido increíblemente duro navegar esto sin saber qué hacer', confesó en un post que ya acumula miles de reacciones.

Pese a todo, Fleur no cuestiona lo que vivieron: 'Nuestra historia fue bonita, llena de aventura y amor, y ya está terminada. Nadie conocerá nunca la profundidad de lo que fue nuestro matrimonio'. Un cierre que equilibra el apoyo a Caleb con el derecho a sentir rabia y tristeza, y que ha sido aplaudido por fans de todo el mundo.

Por qué esta historia está tocando tantas teclas

El viaje de Caleb Shomo no es el primer caso de una figura pública que sale del armario después de una larga relación heterosexual, pero sí es uno de los más comentados por la crudeza con la que ambos han compartido el proceso. En los últimos años, hemos visto a artistas como Lil Nas X o Demi Lovato derribar barreras con su autenticidad, y este episodio se suma a esa conversación sobre la presión de la industria y la salud mental.

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Lo que diferencia esta historia es el equilibrio: no hay villanos, solo dos personas intentando gestionar una verdad que lo cambia todo. La decisión de Fleur de no borrarse ni victimizarse, pero tampoco esconder su dolor, ha resonado con una honestidad que pocas veces se ve en el universo del rock.

El nuevo álbum de Beartooth, que verá la luz en los próximos meses, será la prueba definitiva de hasta dónde llega esa libertad recién estrenada. Caleb ha prometido un sonido y unas letras que no se cortarán un pelo, y el hype está por las nubes. Mientras tanto, Fleur ha pedido espacio para reconstruirse.

Nadie duda de que esta historia va a dar mucho de qué hablar. Y con razón: es de las que recuerdan que detrás de cada titular hay personas de carne y hueso.

El chisme en 3 claves (TL;DR)