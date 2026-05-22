El Supremo ordena a Atresmedia retirar el Rosco de Pasapalabra: fin de una era

Se acabó. El Tribunal Supremo acaba de soltar el hachazo definitivo: Atresmedia tiene que retirar El Rosco de Pasapalabra. La Sala de lo Civil confirma que la prueba estrella del concurso es una obra protegida por propiedad intelectual, y que su titular no es ITV (la dueña del formato general) sino MC&F, una pequeña productora que llevaba años reclamando sus derechos. Fin de la partida. O no.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría en San Sebastián de los Reyes. Porque, a ver, que El Rosco dejase de emitirse en Antena 3 no es un simple cambio de logo: es el corazón del programa que cada tarde sienta a más de 1,5 millones de de espectadores (y genera un pastizal publicitario que ya quisieran muchos realities).

El Rosco no es un juego, es una 'obra protegida'

El Tribunal Supremo ha sido tajante. No es solo un conjunto de reglas: la configuración visual del círculo de letras, los colores y la dinámica conforman una obra con suficiente originalidad. Es decir, que los creadores Pianta y Loeb no parieron churros en 1998: diseñaron un formato con personalidad propia. Y esa personalidad no se la regalaron a ITV cuando licenciaron el juego a los italianos. Así que el gigante Atresmedia llevaba años explotando el Rosco sin permiso del auténtico dueño.

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La sentencia es firme. No hay más recursos. Atresmedia debe cesar la emisión, retirar grabaciones y prohibir cualquier explotación económica del formato en España. Además, si persiste, se arriesga a pagar 50.000 euros por daño moral... aunque el Supremo ha reconocido que el grupo no actuó de mala fe, porque confiaba en que ITV le había vendido todos los derechos. Un 'lo siento, no sabíamos' que no les libra del finiquito.

Ojo, que no es una multa por capricho. MC&F ya había reclamado en 2021, pero los tribunales le dieron largas. Ahora, con el carpetazo definitivo, la productora maltesa tiene la sartén por el mango.

El plan B de Mediaset (y por qué ahora sonríen)

Aquí viene lo bueno. Según ha adelantado 20minutos, Mediaset ya había cerrado un acuerdo con MC&F para quedarse con los derechos de El Rosco en cuanto la sentencia fuese favorable. Sí, lo has leído bien: el enemigo número uno de Atresmedia llevaba meses esperando agazapado, frotándose las manos. Y ahora tiene un contrato listo para recuperar el formato que Telecinco perdió en 2019.

Imagina la escena: los directivos de Mediaset descorchando champán a las 10 de la mañana del 21 de mayo de 2026. Y mientras, en Antena 3, intentando llamar a los abogados. Porque no es solo que pierdan el Rosco; es que el programa Pasapalabra sin su prueba final es como un gin-tonic sin tónica. Podrían intentar comprar la licencia a MC&F (ya sin prisas), pero con Mediaset en la jugada, la negociación se pone cuesta arriba.

Esto ya lo vivimos en 2019: la guerra de los formatos no es nueva

No nos pilla de nuevas. En 2019, Pasapalabra abandonó Telecinco por un conflicto similar de derechos entre ITV y una productora. El concurso se mudó a Antena 3, donde ha batido récords de audiencia. Ahora, la historia se invierte: el Rosco vuelve a ser la llave que abre y cierra cadenas. La diferencia es que esta vez Mediaset ya tiene el cuchillo afilado.

¿Veremos un Pasapalabra huérfano de Rosco? Imposible. El formato sin la prueba final no tiene sentido. Así que Atresmedia se la juega: o paga lo que pida MC&F (que ahora subirá el precio) o se despide del concurso. Mientras, Paolo Vasile y compañía ya tienen el plató listo. Y los fans del programa, con el corazón en un puño.

La televisión en España es puro espectáculo incluso cuando los focos se centran en un tribunal. Al menos esta vez el drama es legal, no sentimental. Pero el culebrón, como todos, continuará.

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