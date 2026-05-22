Jesús Vázquez: lo que ha dicho que ha encendido las redes

Jesús Vázquez se ha soltado la melena. El presentador, uno de los rostros más reconocibles de la tele, ha concedido una entrevista a Aimar Bretos en la que ha defendido sin complejos su amor por la bandera de España. Y como era de esperar, internet ha ardido a las primeras de cambio.

Qué ha dicho exactamente Jesús Vázquez

La bomba saltó en la charla con Aimar Bretos. Vázquez, que últimamente se ha dejado ver con una pulsera con la bandera de España, explicó que lleva tiempo integrándola en su día a día: «He empezado a llevar la bandera de España. No quiero que nadie me quite el orgullo de ser español». Palabras directas, sin titubeos, que en cuestión de minutos ya eran trending topic.

El presentador no habló solo de símbolos. También se refirió al momento político y a la «decepción» que vivió con Mediaset, a la que llamó «la otra empresa» sin entrar en demasiados detalles. Un golpe en la mesa justo cuando muchos pensaban que su etapa en Telecinco estaba completamente cerrada.

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Por quél timeline está que echa humo

Las redes se han partido en dos bandos. Por un lado, quienes aplauden que una figura pública reivindique el orgullo patrio sin tapujos. Por otro, quienes le acusan de subirse a una ola de polarización que no necesitaba más leña. El debate se ha mezclado con memes, capturas de vídeo y el clásico «yo antes era muy fan».

Lo más curioso: Vázquez, que nunca había sido especialmente político en pantalla, ha conseguido más ruido con esta entrevista que con algunas de sus últimas galas. Algo habrá tocado para que medio Twitter esté recordando su currículum a estas horas.

El precedente que ayuda a entenderlo todo

No es la primera vez que un rostro televisivo agita el avispero sacando la bandera. Hace unos meses, Ana Rosa Quintana ya tuvo su propio rifirrafe al lucir una pulsera similar en directo y recibir críticas parecidas. La diferencia: Vázquez lo ha verbalizado sin que nadie le preguntara por ello, y eso es lo que ha terminado de incendiar la conversación.

En la redacción lo hemos visto claro: lo que dice Jesús Vázquez no es nuevo en el fondo, pero sí en la forma. Un presentador que siempre ha preferido el papel de chico de la tele se pone serio con la patria y el efecto dominó es inmediato. Que el tema le haya salido en una entrevista relajada, y no en un mitin, es lo que lo convierte en carne de meme y de tertulia de café.

Veremos cómo evoluciona la semana. De momento, el vídeo sigue sumando reproducciones y los comentarios no dan tregua. Si Mediaset ya era pasado, ahora parece que su futuro va por otros derroteros mucho más personales.

El chisme en 3 claves (TL;DR)