Todo listo para el lanzamiento del Starship 12: cómo ver en directo el primer vuelo de la versión 3

Si te gusta el espacio y trasnochar, esta noche tienes una cita. A las doce y media (hora peninsular) SpaceX lanza el Starship 12, el primer cohete de la versión 3 y el más potente hasta la fecha. Yo ya tengo el café preparado y la tablet a punto para verlo en directo a través de la página oficial de SpaceX. Porque, seamos sinceros, ver un cohete de 120 metros rugir en la madrugada es de las pocas cosas que aún nos ponen los ojos como platos.

La cuenta atrás arranca con una ventana de 90 minutos a partir de las 00:30 del viernes 22 de mayo (hora peninsular). La previsión meteorológica es lo único que podría aguar la fiesta: solo hay un 55 % de probabilidades de condiciones favorables. Pero si el cielo despeja, viviremos el primer vuelo de la Starship V3, la tercera gran evolución del cohete reutilizable de Elon Musk. Ningún cohete operativo había transportado tanta masa útil junta.

¿Por qué este lanzamiento es tan especial? Tres motivos de peso

El vuelo número 12 acumula varias primicias. Para empezar, no es un Starship cualquiera, es la versión 3, con mejoras en el escudo térmico, en los motores Raptor y en la estructura general. Además, será la primera vez que SpaceX utilice su segunda plataforma de lanzamiento, lo que demuestra que quieren acelerar la cadencia de misiones. Y por si fuera poco, es el primer lanzamiento de un Starship desde octubre de 2025, así que los ingenieros han tenido meses para pulir detalles.

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El colofón: a bordo van 22 simuladores de masa de satélites Starlink V3, un total de 44 toneladas de carga útil, la más pesada jamás lanzada por SpaceX (incluso más que el anterior récord del Falcon Heavy). Veinte de esos simuladores son completamente inertes, pero los dos últimos llevan cámaras para grabar cómo se comporta el escudo térmico en la reentrada.

El plan de vuelo, minuto a minuto: un espectáculo coreografiado

A los dos minutos y 24 segundos tras el despegue, las dos etapas se separarán. El Booster 19 (la primera etapa) iniciará una maniobra de retorno como si fuera a aterrizar en la plataforma, pero en realidad amerizará suavemente en el Golfo de México a los siete minutos. No quieren arriesgar la torre de lanzamiento en un primer vuelo de esta versión. Emoción pura.

Mientras, la segunda etapa, el Starship 39, seguirá ascendiendo hasta alcanzar una velocidad cuasi orbital a los ocho minutos y once segundos. Luego vendrá el despliegue de los simuladores: a los 17 minutos comenzará la secuencia y en 27 minutos quedarán todos expulsados. Como no tienen la velocidad suficiente, acabarán reentrando en la atmósfera unas horas después, así que no generarán basura espacial permanente.

El punto culminante llegará a los 38 minutos, cuando se encienda uno de los motores Raptor en el vacío para demostrar maniobrabilidad. Y a los 47 minutos arrancará la prueba de fuego del escudo térmico con la reentrada. Si todo va bien, el Starship 39 amerizará de una pieza pasada una hora y cinco minutos al noroeste de Australia, quedando a flote para que los equipos de SpaceX lo recuperen y analicen.

¿Merece la pena trasnochar para verlo? Nuestra opinión de ‘frikismo’ confeso

Con un 55 % de probabilidades de que el tiempo colabore, el factor incertidumbre existe. Pero este vuelo tiene todos los alicientes para justificar una noche de insomnio: estreno de la versión 3, debut de la segunda plataforma y la carga más pesada de la historia de la compañía. Si sale bien, habremos visto el principio de una nueva era para el cohete que aspira a llevarnos a la Luna y Marte. Si algo falla, también será un espectáculo (y un aprendizaje).

El streaming oficial arranca a las 23:43 de esta noche, hora peninsular. Tú solo tienes que preparar un café, conectar la tablet y disfrutar. Y mañana, si alguien te pregunta por qué tienes ojeras, le dirás que un cohete de 44 toneladas te robó el sueño.

🧠 Para soltarlo en la cena

El Starship 3 lanza esta noche carga récord de SpaceX.