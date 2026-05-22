El vídeo del arresto de Britney Spears: ofrece lasaña y su piscina a los policías

El vídeo de la cámara del coche patrulla del arresto de Britney Spears ha visto la luz y es más surrealista que cualquiera de sus videoclips. Britney Spears, detenida por un presunto DUI en marzo, le ofreció a los agentes lasaña y un baño en su piscina. Sí, lo has leído bien.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Pocas celebridades consiguen transformar un arresto en un meme instantáneo que además da pena y ternura a partes iguales. La hemeroteca de Britney está llena de momentos WTF, pero este vídeo ya es historia del internet.

Qué se ve exactamente en el vídeo

Las imágenes, obtenidas por TMZ esta semana, muestran a la patrulla de la California Highway Patrol acercándose al coche de la artista de 44 años en la autopista 101, en el condado de Ventura. La cantante entra en pánico de inmediato y se niega a bajarse porque se siente "invadida" y "acosada". En un momento dado, suelta: "No he hecho nada malo".

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🎥🚨 We're seeing the moment Britney Spears tried and failed taking a sobriety test and was cuffed by cops during her DUI bust, in new video obtained by TMZ. pic.twitter.com/mOA8Hnf9qp — TMZ (@TMZ) May 21, 2026

Los agentes intentan calmarla y le ofrecen llevarla a una zona más apartada, pero Britney responde con una invitación que nadie esperaba: les propone que vayan a su casa a comer lasaña y darse un chapuzón en la piscina. El audio del vídeo recoge el momento sin desperdicio: "¿Por qué no venís a casa? Tengo lasaña y una piscina".

En otras grabaciones complementarias se ve a la intérprete de 'Toxic' fuera del vehículo realizando una prueba de sobriedad antes de ser esposada. Va vestida con un vestido vaporoso y un sombrero de ala ancha, imagen que contrasta con el drama que se vive. Según los informes policiales Britney desprendía un "olor distintivo a alcohol" y admitió haber bebido una mimosa horas antes. Pero luego añadió una de sus frases para el recuerdo: "Podría beberme cuatro botellas de vino y seguiría cuidando de vosotros. Soy un ángel". Además, confesó que ese día había tomado Adderall, Prozac y Lamictal.

De la lasaña a los tribunales: el acuerdo judicial

El arresto ocurrió el pasado 4 de marzo y, aunque la prueba de alcoholemia en comisaría dio por debajo del límite legal, el caso siguió adelante. Britney pasó un mes en un programa de rehabilitación y este mismo mes de mayo ha cerrado un pacto con la fiscalía. Según TMZ, el cargo por DUI fue retirado después de que ella se declarara culpable de un delito menor: "conducción temeraria con sustancias", conocido legalmente como wet reckless. Básicamente, reconoce haber conducido de forma peligrosa bajo la influencia de alguna sustancia, pero sin llegar a los niveles penales del DUI.

El vídeo de la dash cam no ha hecho más que avivar el debate sobre si la policía debería haber manejado la situación con más tacto, dado el visible estado de ansiedad de la cantante. Britney llevaba años bajo una tutela legal que la limitaba en casi todos los aspectos de su vida, y cualquier interacción con figuras de autoridad le dispara un mecanismo de alerta que sus fans conocen bien.

El guiño al caos: una escena que define a Britney

Ver a Britney Spears ofrecer lasaña a la policía mientras está a punto de ser arrestada es tan absurdo como profundamente humano. La reacción en redes ha oscilado entre el meme cariñoso y la preocupación genuina por su bienestar. No es la primera vez que sus momentos más vulnerables se convierten en contenido viral, pero esta vez el contexto ha cambiado: ya no está bajo los focos de una maquinaria de explotación, sino que ha recuperado el control de su vida y está capeando el temporal a su manera.

Si algo ha demostrado la carrera de la princesa del pop es que incluso en sus peores horas es capaz de generar un relato que mezcla el drama, la ternura y el disparate. La oferta de lasaña ya es leyenda, y el wet reckless quedará como una anécdota más en su biografía. Para entender mejor su trayectoria reciente, puedes consultar su perfil en Wikipedia.

Si tú o alguien cercano está lidiando con problemas de consumo de sustancias, recuerda que existen recursos gratuitos como la línea de ayuda de SAMHSA.

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