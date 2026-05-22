Las sandalias cangrejeras que las editoras de moda llevan en secreto (y no cuestan mucho en El Corte Inglés)

Lo confieso: yo también puse los ojos en blanco cuando vi que volvían las cangrejeras. Aquellas sandalias que mis abuelas llevaban con medias y mucho moño me parecían el anti-chic definitivo. Pero, amiga, este 2026 la cosa ha cambiado. Las editoras de moda se han pasado a las cangrejeras de piel, planas y, encima, made in Spain. Las hemos fichado en El Corte Inglés por 59,99 € y ya te adelanto que no van a durar mucho en la web.

Por qué las cangrejeras han dejado de ser 'de abuela' (y ahora son pura tendencia)

La clave está en el salto de la goma a la piel. Nada que ver con aquellas de colores flúor que llevabas en la piscina del pueblo. Estas cangrejeras —o fisherman, como las llaman ahora— tienen un aire retro pero contemporáneo. Son cerradas por delante, con tiras entrecruzadas y un punto artesanal que recuerda a los zapatos de nuestras abuelas, pero sin un ápice de rancio. La firma Mim las fabrica en España y ha sabido dar con el equilibrio perfecto: suela plana y tirita trasera ajustable para no bailar con el pie. ¿El resultado? Un calzado que respira verano, pega lo mismo con un vestido blanco que con unos shorts desgastados y, lo más importante, no te destroza los pies a la hora del vermú.

Así las combinan las que más saben de moda (toma nota)

Si hay alguien que entiende de esto es Paula Ordovás. La influencer nos ha dado un máster acelerado en su perfil: shorts con bolsillos XL, blusa blanca bordada y un shopper de rejilla con aires de mercadillo. El toque de genio lo pone un sombrerito pillbox de rafia, un guiño a los años 50 que, junto a las cangrejeras, crea un look fresquísimo. Eso sí, no hace falta ir tan arreglada: yo ya las he visto con petos de lino y vestidos camiseros, y siempre suman ese punto de «sé lo que me pongo» sin parecer disfrazada.

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¿Merece la pena gastarse 59,99 € en unas sandalias cangrejeras?

Analicemos. Por ese precio, en el escalón de calzado plano en piel, juegan en la liga de marcas como Pretty Ballerinas o las alpargatas de autor, y estas cangrejeras de Mim tienen una ventaja: la amortización. Las vas a poner desde mayo hasta septiembre, porque pegan con el 80 % de tu armario estival y no tienen tacón, así que aguantan maratones de paseo. El año pasado nos colamos con las sandalias de tiras minimalistas y acabamos con las plantas de los pies destrozadas. Aquí hay suela firme, piel que cede y cero rozaduras. Si buscas un básico diferente, que no sea la típica cuña de esparto ni la chancla de dedo, este es tu chollo. Eso sí, las tallas vuelan, así que échale un ojo a la web de El Corte Inglés cuanto antes.

🛒 Directo al grano

Precio: 59,99 €. Disponibilidad: ya a la venta en la web de El Corte Inglés (y en selección de tiendas físicas). Sección: búscalas en Calzado de Mujer > Sandalias > Plano, o directamente con la palabra clave «cangrejeras» o «Mim».