Los 4 hábitos que los nutricionistas repiten para evitar la hinchazón abdominal (y son muy fáciles)

Reconócelo, esa tripa hinchada que aparece después de comer y no te deja ni abrocharte el pantalón es más común de lo que piensas. Y lo mejor: no necesitas una dieta milagro ni pastillas raras para evitarlo. Hay cuatro hábitos tan sencillos que incluso los repiten los nutricionistas en consulta. Yo los he probado y, aunque al principio me daba pereza, la diferencia se nota.

Según MedlinePlus, gran parte de la hinchazón abdominal no tiene que ver con una enfermedad, sino con un exceso de gas en el tracto digestivo. Ese gas lo generamos de tres formas: tragando aire al comer (aerofagia), por las reacciones químicas de la digestión y por la fermentación bacteriana en el intestino. De ahí que los hábitos que evitan tragar más aire de la cuenta sean tan útiles.

Qué está pasando ahí dentro (y no, no es SIBO)

Es fácil asustarse cuando después de una comida ligera el abdomen se pone duro como un bombo. Si no hay dolor intenso ni mal olor persistente, lo más normal es que sea simple acumulación de aire. La aerofagia es la causa más frecuente: tragamos aire sin darnos cuenta al comer rápido, hablar mientras comemos o mascar chicle. La nutricionista Marta Marcè lo resume bien: «masticar poco o comer con prisa obliga al sistema digestivo a trabajar más, lo que provoca gases e hinchazón».

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Por eso, el primer hábito es comer despacio y masticar entre 15 y 30 veces cada bocado. Dedicar al menos 20 minutos a cada comida principal no solo ayuda a controlar la cantidad que ingieres, sino que mejora la absorción de nutrientes y aligera la digestión. Un truco: apoya el tenedor en el plato después de cada bocado. Así evitas el piloto automático.

El gesto que haces sin darte cuenta y te llena de gases

Hay otros tres enemigos silenciosos que están en tu día a día y que casi nadie relaciona con la tripa hinchada. Beber con pajita, mascar chicle y tomar bebidas con gas son un cóctel perfecto para la hinchazón. Al sorber con pajita, el aire que entra con el líquido se acumula en el estómago y provoca distensión. Con el chicle, tragas saliva y aire a la vez; y con los refrescos carbonatados, ya te imaginas. Si te cuesta abandonar el chicle, piensa que masticar sin parar envía una señal a tu estómago que activa la producción de jugos gástricos innecesarios, y eso es otra fuente de molestias. Blanca García-Orea, nutricionista, sí ve un pequeño truco: un vaso de agua con gas antes de comer puede activar la digestión, pero fuera de eso, mejor agua sin burbujas.

Así que toma nota: evitar beber con pajita, no mascar chicle y dejar las bebidas con gas es más efectivo que cualquier infusión poscomida. Y si te gusta el chicle sin azúcar por la salud dental, mejor un enjuague bucal.

El yogur con probióticos no lo arregla todo (ni de coña)

Aquí viene el mito que muchos arrastran: «me tomo un yogur de kéfir y se me pasa la hinchazón». Si tu problema es la aerofagia, de poco te sirve añadir bacterias buenas mientras sigues tragando aire como un profesional. Es como pretender arreglar una fuga de gas con una pastilla para el dolor de cabeza. Eso sí, cuando la distensión tiene un origen en la microbiota, los fermentados como el kéfir, los encurtidos o el kimchi pueden ayudar, siempre que los introduzcas poco a poco y sin abusar. Pero el orden de los factores sí altera el producto: primero, corrige los hábitos mecánicos; luego, ya miras los probióticos.

Y una curiosidad que nos encanta: el kiwi, las semillas de lino y el hinojo son alimentos que combaten los gases de forma natural. Pero insisto, de nada sirve si sigues bebiendo con pajita.

🧠 Para soltarlo en la cena

Evitar el aire extra en las comidas es el truco más eficaz.