Enrique Riquelme se lanza a las elecciones del Real Madrid 2026: primer órdago a Florentino en 20 años

A veinte años sin urnas, al Real Madrid le ha salido un pretendiente. Enrique Riquelme ha movido ficha este jueves y ha enviado el escrito oficial a la Junta Electoral para anunciar su intención de presentarse a las elecciones a la presidencia del club blanco. No es un órdago cualquiera: es la primera vez que Florentino Pérez se enfrenta a un rival en las urnas desde 2006, cuando disputó los comicios con Juan Palacios, Lorenzo Sanz y Arturo Baldasano.

Qué ha hecho exactamente Riquelme

Según ha podido saber 20minutos, el empresario alicantino ha enviado un escrito a la Junta Electoral del club en el que comunica su "voluntad de concurrir como candidato a la Presidencia del Real Madrid". El documento, firmado por el propio Riquelme, asegura que reúne los requisitos exigidos por los estatutos: una antigüedad mínima de 20 años como socio y un aval bancario de 187 millones de euros, el 15% del presupuesto de la entidad.

Pero la candidatura aún no es oficial. Riquelme se ha guardado un as en la manga: esperará hasta el sábado a las 23.59 horas, justo antes de que se cierre el plazo, para presentar formalmente toda la documentación. "Agotaremos nuestro tiempo para decidir", ha declarado el propio empresario durante el VII Foro Internacional de Expansión en Alcalá de Henares. En la redacción ya lo hemos comentado: esto es política de club en estado puro.

Publicidad

El elefante en el palco: Florentino Pérez

Desde que llegó al poder en 2000, con un breve paréntesis entre 2004 y 2006, Florentino Pérez ha gobernado el Real Madrid con mano de hierro y un palmarés que blinda cualquier discusión: siete Copas de Europa, seis Ligas y una estabilidad económica que ha convertido al club en la envidia de Europa. Pero en el ecosistema madridista hace tiempo que se escucha un runrún: el socio de a pie se siente cada vez más alejado de las decisiones de un club que, en los papeles, sigue siendo de sus miembros.

Riquelme ha sabido pescar en ese caladero. Su mensaje habla de "volver a poner a los socios como protagonistas de un nuevo ciclo, garantizando que siempre serán los únicos y auténticos dueños del mejor club de fútbol del mundo". Traducción: el proyecto de Florentino necesita un contrapeso y él se ofrece como alternativa. Aunque no se haya mojado con nombres de fichajes, ha dejado caer que tiene una "serie de jugadores ilusionantes" que no se cierra en cinco días. El runrún está servido.

El precedente que todo el mundo ha olvidado

Las últimas elecciones en las que un socio pudo meter un voto en una urna blanca fueron las de 2006, cuando Ramón Calderón se impuso en un proceso que terminó en los tribunales. Desde entonces, Florentino Pérez ha sido reelegido sin oposición en 2009, 2013, 2017 y 2021 porque ningún candidato logró reunir los avales. El sistema de garantías, pensado para blindar al club de aventureros, se ha convertido en la práctica en un filtro que disuade a cualquiera que no tenga detrás un músculo financiero de primer nivel.

Riquelme, presidente y fundador de Cox, un grupo con intereses en energía e infraestructuras, parece tenerlo. Pero una cosa es tener el dinero y otra muy distinta superar el escrutinio de una Junta Electoral que históricamente ha sido muy garantista. Si el sábado presenta los papeles y estos son validados, se habrá abierto una grieta en el blindaje del madridismo societario. Y con ella, la posibilidad de que el debate sobre la propiedad del club —¿debería ser una sociedad anónima deportiva?— vuelva a la primera plana.

El chisme en 3 claves (TL;DR)