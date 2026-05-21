El precio de la vivienda en Las Palmas marca un nuevo récord

El metro cuadrado de vivienda en Las Palmas de Gran Canaria se ha disparado en abril hasta los 2.750 euros. Un nuevo máximo histórico, que, según Idealista, convierte a la capital grancanaria en la más cara de las islas. Traducido: un piso de 80 metros cuadrados roza ya los 220.000 euros de media.

La subida es imparable y no parece tener techo. En los últimos doce meses, el precio ha sumado tramos de récord casi cada trimestre. Lo que antes eran cifras de Madrid o Barcelona ahora se instala en Canarias, con una particularidad: los sueldos en las islas no acompañan.

Qué ha pasado: los números del récord

El dato de 2.750 €/m² es el más alto registrado desde que Idealista publica su serie histórica. Significa que cualquier operación de compraventa se encarece año tras año, y los jóvenes que buscan primera vivienda o emanciparse se topan con un freno de entrada casi insalvable.

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Para entender lo que supone, conviene mirar la tasa de esfuerzo (el porcentaje del sueldo que se va al pago de la hipoteca). Con un salario medio en Canarias que ronda los 1.500 euros netos, acceder a una hipoteca para ese piso de 220.000 euros obligaría a destinar más de la mitad del sueldo a la letra. El Banco de España recomienda no superar el 30%. Aquí se dispara muy por encima.

Cómo afecta a quien busca comprar o alquilar

No es solo la compra. El mercado del alquiler tampoco da tregua. Los portales inmobiliarios sitúan la renta media en la ciudad en torno a los 13 euros por metro cuadrado, aunque en zonas como Triana o Mesa y López se superan los 15. Para alquilar un apartamento de 60 metros, hablamos de unos 800 euros al mes, una buena tajada del sueldo.

La combinación de precios de compra y alquiler crea un círculo vicioso: quien no logra comprar se va al alquiler, lo que tensa aún más la oferta y sube las rentas. Al final, muchos jóvenes de la isla se ven obligados a compartir piso hasta pasados los 35.

Y lo peor no es el número en sí, sino la sensación de que no hay salida. La salud mental de muchos jóvenes se resiente: la ansiedad por la vivienda se ha convertido en un problema de primera división en las islas. Cada vez más, el estrés por llegar a fin de mes se mezcla con la incertidumbre de no saber dónde vivirás el año que viene.

Y hay un detalle que lo agrava todo: la subida del Euríbor (el índice al que se referencia la mayoría de hipotecas variables en España). Aunque ahora se estabiliza en torno al 3,5%, sigue lejos de los mínimos de hace unos años, y eso encarece las cuotas mes a mes.

Por qué Las Palmas es la capital más cara de Canarias

No es casualidad. Aquí se mezclan varios factores. El primero, la escasez de obra nueva: la falta de suelo edificable y la lentitud de las licencias mantienen la oferta congelada. Mientras, la demanda no baja. La ciudad atrae a compradores de la península, inversores extranjeros y demanda vacacional que compite con la residencial.

El precedente no es nuevo: desde 2018, los precios han subido más de un 40% acumulado, según datos del Colegio de Registradores. Pero este salto de abril asusta. Comparado con otras ciudades canarias, Santa Cruz de Tenerife o La Laguna se quedan lejos. El desequilibrio es tal que ya hay quien se plantea mudarse a municipios del sur o de medianías para encontrar algo asequible.

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Mi opinión: el mercado necesita medidas de contención urgentes. Sin una política de vivienda pública, ni límites al alquiler en zonas tensionadas, y con la obra nueva paralizada, la escalada seguirá. Y el que paga el pato es el que quiere independizarse a los 28.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)