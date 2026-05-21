Marcos Llorente incendia las redes al negarse a usar crema solar: los dermatólogos responden

A ver, que vaya por delante que Marcos Llorente es un centrocampista de primer nivel y, según todas las crónicas, un tipo majo. Pero lo de anoche en El Hormiguero fue un auténtico gol en propia puerta dialéctico que ha incendiado las redes y ha puesto a dermatólogos, oncólogos y hasta a tu tía la del grupo de WhatsApp a sacar las garras.

Qué dijo exactamente en 'El Hormiguero'

Durante la entrevista con Pablo Motos, Llorente no se limitó a decir que prefiere tomar el sol sin crema. Eso sería una anécdota veraniega. Fue mucho más allá: negó la relación causal entre la exposición solar y el cáncer de piel. «Si tú no sabes cuánto se ha expuesto esa persona... Yo promuevo exponerse a primera hora. A mediodía te vas a quemar. Y si comes mal, tienes alterados los ritmos circadianos, la luz azul de noche... ¿Cómo sabes que es el sol y no esta luz que estás el 93% de tu vida recibiendo? No todo es tan fácil», soltó con aplomo.

O sea, que según el centrocampista del Atlético, los miles de estudios que vinculan la radiación ultravioleta con el melanoma se podrían rebatir con un buen desayuno y evitando el smartphone antes de dormir. Tela.

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Por qué los dermatólogos están que trinan

La reacción de la comunidad médica no se ha hecho esperar. En menos de dos horas, X se llenó de especialistas recordando con datos lo que es de dominio público: el sol es un carcinógeno reconocido por la Organización Mundial de la Salud y la crema solar con factor de protección adecuado es la medida más eficaz para prevenir el cáncer de piel, incluido el melanoma, que mata a miles de personas al año en España.

Un usuario resumió el sentir general con un tuit que ya es historia del timeline: «Llorente es el ejemplo perfecto del efecto Dunning-Kruger: un perfecto ignorante creyendo que sabe más que miles de dermatólogos, oncólogos y científicos». La frase, recogida por 20 Minutos, se ha convertido en el meme de la semana. Y el jugador, lejos de rectificar, ha contraatacado compartiendo en Instagram un vídeo del pediatra Jorge García-Dihins —fallecido el año pasado— que cuestionaba la incidencia de las cremas solares. Un giro de guion que ha multiplicado el cabreo en redes, porque ahora el debate ya no es solo sobre protección solar, sino sobre usar a un profesional que no está para defenderse.

El peligro de que un 'influencer' con brazalete se ponga a dar consejos médicos

El episodio recuerda inevitablemente a otras meteduras de pata de famosos que se atreven con la ciencia sin pasar por el PubMed. Desde futbolistas que promocionan dietas milagro hasta cantantes que niegan la eficacia de las vacunas, el patrón es el mismo: la fama da un altavoz que no debería confundirse con autoridad científica. Lo grave aquí es que Llorente no es un influencer cualquiera: es internacional con España, juega en un grande de LaLiga y tiene millones de seguidores jóvenes que pueden comprar su discurso.

La Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) lleva años insistiendo en que la fotoprotección es clave desde la infancia. Basta consultar la extensa información sobre cáncer de piel en fuentes abiertas para entender que no se trata de una opinión, sino de evidencia aplastante. Y que un partido de Champions no te convierte en experto en oncología. Aunque en la redacción ya lo hemos puesto dos veces en bucle, la incredulidad no se nos pasa.

Dejémoslo en un «ya veremos».

El chisme en 3 claves (TL;DR)