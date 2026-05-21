Berserk rompe ocho meses de silencio: el capítulo 384 ya tiene fecha

Ocho meses sin una viñeta, y de repente Studio Gaga ha confirmado que el manga regresa: Berserk vuelve el 12 de junio. Si creías que el Eclipse era lo más cruel que podía pasarle a un fan, qué equivocado estabas: las esperas entre capítulos de esta serie son el verdadero sacrificio.

El anuncio ha llegado a través de la revista Young Animal, donde Studio Gaga ha confirmado que el capítulo 384 romperá la sequía más larga desde la marcha definitiva de Kentaro Miura. Si George R.R. Martin y Vientos de Invierno son el meme recurrente de la literatura fantástica, Berserk lo es del manga. Pero aquí no hay excusas de series de televisión: Miura nos dejó un camino trazado y un equipo que cuida cada detalle. Aun así, ocho meses de espera te hacen plantearte si realmente eres masoquista.

¿El 12 de junio? Me lo creeré cuando lo tenga en las manos

El manga de Berserk no es solo una obra maestra; es un meme andante para los que seguimos esperando su conclusión. Cada capítulo nuevo es un pequeño evento mundial, y tras más de 240 días sin noticias, cualquier anuncio se recibe con un escepticismo casi piadoso. Studio Gaga, el estudio heredero del trazo de Miura, ha dejado caer que probablemente vengan varios capítulos seguidos, no solo el 384. Algo parecido a lo que hace Yoshihiro Togashi con Hunter x Hunter: pausas eternas seguidas de rachas milagrosas.

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La fecha concreta es el 12 de junio, en la Young Animal. Pero, seamos sinceros, llevamos tantos retrasos que más de uno no descorchará el champán hasta que tenga la revista en el móvil con la app de turno. Cosas que pasan en 2026.

Un Guts contra las cuerdas (literal)

El último capítulo, publicado en septiembre del año pasado, dejó a Guts encerrado en una estupa aislada del mundo. Había tocado fondo tras ver a Griffith volver a secuestrar a Casca. El dibujo nos regaló un Guts hundido, derrotado, que necesitaba un héroe. Ahora toca remontada, y los próximos episodios deberían marcar el inicio del camino definitivo hacia la venganza. Ojalá el Studio Gaga le dé a Guts el empujón que lleva esperando desde hace años.

El legado de Berserk es demasiado pesado para tomárselo a la ligera. No estamos ante un shonen al uso donde los capítulos caen como churros; esto es orfebrería. Y quien no lo entienda, que se pase al último éxito de la Shonen Jump.

El ritmo de Studio Gaga no es un capricho, es casi un milagro

Hay que recordar que Kentaro Miura falleció en 2021. Desde entonces, su equipo ha asumido la responsabilidad de continuar la historia siguiendo las notas y la visión del maestro. Studio Gaga respeta el legado de Miura sin prisa pero sin pausa, y eso se traduce en pausas largas y dibujos que quitan el hipo. El acuerdo con Young Animal probablemente les permite trabajar sin la presión de las entregas semanales, y se nota. Cada viñeta es un cuadro.

Y no olvidemos que no es el único manga que se toma su tiempo: Hunter x Hunter de Togashi lleva años jugando al escondite con los lectores. Pero en Berserk, el dolor es más personal: cada capítulo es un regalo que no sabes si recibirás.

No esperaba este capítulo tan pronto, y menos despues de ocho meses de silencio. La espera es parte del ritual, casi una penitencia. Pero que no se alargue otros ocho meses, por favor. El hype es real, pero controlado. Porque en Berserk, la paciencia es la protagonista.

El resumen para vagos (TL;DR)