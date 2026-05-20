Dibu Martínez y su frase sobre la Copa América a horas de la final de Europa League

Dibu Martínez se planta en Estambul con 35 familiares en la grada y una frase que ya corre por todos los grupos de WhatsApp. El portero del Aston Villa comparó la final de la Europa League con la primera Copa América que ganó Argentina en 2021, y la gente se ha lanzado a debatir si es una exageración o el mejor termómetro de lo que se juega mañana.

La frase que ha incendiado la previa: «Como la primera Copa América»

El arquero marplatense charló con ESPN a 24 horas de la final y soltó una bomba emocional. «Esta final la ubico, comparando con las finales de Argentina, como la primera Copa América en Brasil», explicó. Dibu recordó que en aquel torneo de 2021 los mensajes de la gente eran iguales a los que escucha ahora: «Nunca vi a Argentina salir campeón» y «Nunca vi a Aston Villa salir campeón». La sensación de deuda pendiente es la misma, y el arquero no ha dudado en poner el duelo ante el Friburgo al nivel de lo más grande que ha vivido con la albiceleste.

La final, que se jugará en el Besiktas Park de Estambul con arbitraje de François Letexier, enfrenta a dos equipos con hambre de gloria. El Friburgo pelea por su primer título europeo en 121 años de historia, mientras que Aston Villa quiere romper una sequía de 45 temporadas sin pisar una final continental. El partido arranca a las 16:00 hora argentina y clasifica directamente a la próxima Champions League, aunque los Villanos ya tienen el billete asegurado por la Premier.

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45 años sin oler una final europea: esto no es un partido cualquiera

El Aston Villa fue un gigante en los 80: ganó la Copa de Europa en 1982 y luego sumó la Supercopa. Pero desde la Intercontinental de ese mismo año, que perdió ante Peñarol, no ha vuelto a codearse con los mejores del continente. La Copa Intertoto de 2001 apenas se cuenta como trofeo oficial –aquel año hubo tres campeones– y la hinchada de Birmingham lleva décadas esperando un momento de verdad.

Más de cuatro décadas sin una final europea pesan, y Dibu lo sabe porque lo vive en los mensajes que le llegan. «El club no llega a una final europea hace 45 años y esperemos darle una alegría a la gente», subrayó. Un detalle que multiplica la presión: el propio guardameta ha confesado que 35 personas de su entorno íntimo han viajado desde Argentina para arroparle, cumpliendo una promesa. El ambiente en el estadio turco será una caldera.

El factor Emery y el Dibu: la pareja que convierte las finales en hazañas

Si hay alguien que sabe de finales de Europa League es Unai Emery. El técnico español acumula cuatro títulos en cinco presencias, tres con el Sevilla y uno con el Villarreal, y buscará su quinta corona en Estambul. Su única mancha fue la derrota con el Arsenal ante el Chelsea en 2019. Con un especialista así en el banquillo y un arquero que crece bajo los focos, el Aston Villa tiene argumentos para creer.

Dibu no es ajeno a los momentos grandes. Suma dos Copas América, el Mundial de 2022 y la Finalíssima, y ahora aspira a un trofeo de clubes que le falta en un palmarés brillante. Comparar esta final con aquella primera Copa América de Brasil no es solo marketing emocional: es un reflejo de cómo vive cada cita decisiva. El miércoles, a las 16:00 horas argentinas, sabremos si el Aston Villa añade otro capítulo glorioso o si Friburgo estropea la fiesta. De momento, la frase del Dibu ya ha ganado el partido de las redes.

El chisme en 3 claves (TL;DR)