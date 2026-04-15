Estos son veteranos VIP que cambiarán el destino de 'La isla de las tentaciones 10'

El formato estrella de la televisión ha vuelto a encender sus cámaras y lo ha hecho arrasando desde el primer minuto. Las cinco parejas que se han atrevido a viajar a República Dominicana ya están instaladas en 'La isla de las tentaciones 10', pero la tranquilidad les ha durado un suspiro. Las alarmas han saltado por los aires cuando Sandra Barneda ha dado paso a los tentadores VIP, un grupo de veteranos dispuestos a dinamitar cualquier relación.

En esta temporada inicial, los concursantes Jose y Nerea, Atamán y Leila, Christian y Mar, Luis y Julia, junto a Álex y Ainhoa, pensaban que ya tenían todo bajo control al conocer a los dieciséis solteros iniciales. Sin embargo, 'La isla de las tentaciones' siempre guarda un as bajo la manga para descolocar a sus participantes. Las identidades ocultas bajo unas misteriosas capas rojas han revelado cuatro rostros históricos que conocen a la perfección las dinámicas del formato y no vienen a perder el tiempo.

Así fue el primer reparto de collares en 'La isla de las tentaciones 10'

Así fue el primer reparto de collares en 'La isla de las tentaciones 10' | Fuente: Telecinco

Antes de que el auténtico huracán VIP tocara tierra en las villas, las parejas tuvieron que enfrentarse a la tradicional e incómoda ceremonia de los collares en 'La isla de las tentaciones 10'. Este primer contacto visual y personal sirve para medir las temperaturas y ver quiénes levantan pasiones nada más cruzar miradas. En el bando de las chicas, que este año estrenan la novedosa Villa Deseo, las preferencias de los solteros quedaron muy marcadas desde el principio.

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Ainhoa, Mar y Nerea se coronaron como las más deseadas de la velada inaugural, recibiendo dos collares cada una y dejando claro que no pasarán desapercibidas en la convivencia. Un escalón por debajo se situaron Julia y Leila, quienes obtuvieron un collar respectivamente.

La reacción de los chicos tras la ceremonia de collares 🔥



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Por parte de los chicos, que residen en Villa Montaña, el reparto estuvo bastante equilibrado en la zona alta. Christian, José, Atamán y Luis lograron cautivar a las solteras y se colgaron dos collares cada uno. La nota amarga de la noche se la llevó Álex, quien se convirtió en el único novio que no despertó el interés inicial de ninguna de las tentadoras, quedándose con su cuello vacío en esta ronda preliminar.

A este grupo de dieciséis tentadores anónimos hay que sumar algunos perfiles que ya traían historia de fuera. Las parejas se quedaron de piedra al ver a Cristian y a Fátima. Ambos coinciden en haber participado en el programa de Netflix 'Jugando con fuego'. Cristian es amigo personal de Luis y José, mientras que Fátima ya había protagonizado un tonteo previo con el propio Luis.

David Vaquero y Óscar Ruiz imponen su ley como tentadores de oro

La sorpresa mayúscula llegó cuando Sandra Barneda pidió a los encapuchados que revelaran su identidad. El primero en dar un paso al frente fue David Vaquero. A sus 24 años y natural de Albacete, David se ha convertido en un auténtico experto en 'La isla de las tentaciones 10', sumando con esta su tercera participación. Su historial es de sobra conocido por los fans.

Los solteros VIP entregan también sus collares 😅



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Debutó en la sexta edición durante el año 2023 de la mano de Elena Adsuara, pero su relación saltó por los aires cuando cayó en las redes de María Aguilar, a la que también se menciona como María Brunn. Aunque David logró salir de allí con María e incluso regresaron en otra temporada como pareja oficial, su amor llegó a su fin en marzo de 2025. Ahora, vuelve libre y con las ideas claras, entregando su collar dorado directamente a Ainhoa.

Las chicas hablan con los solteros tras la ceremonia de collares 👀



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El segundo VIP en quitarse la capa roja fue nada menos que Óscar Ruiz. El malagueño de 35 años es historia viva del formato televisivo. Su capacidad para conquistar es innegable, tal y como demostró en la primerísima temporada del año 2020 cuando logró tentar a Andrea Gasca.

No conforme con eso, repitió jugada en la segunda temporada conquistando a Mayka Rivera, e incluso se dejó ver en la edición especial 'La última tentación' en 2021. Óscar sabe cómo jugar sus cartas, entiende los tiempos de la televisión y ha fijado su objetivo rápidamente, eligiendo a Leila como la destinataria de su codiciado collar dorado.

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Las cuentas pendientes de Nieves Tristán y Claudia Sánchez

Las cuentas pendientes de Nieves Tristán y Claudia Sánchez | Fuente: Telecinco

El bando femenino de las VIP también ha llegado pisando muy fuerte para revolucionar Villa Montaña. Nieves Tristán, de 23 años, ha cruzado el charco buscando revancha personal. Su rostro es muy reciente para la audiencia, ya que formó parte de la novena edición. En aquella ocasión, Nieves viajó a República Dominicana acompañada de su entonces novio, Lorenzo.

Sin embargo, la presión pudo con ellos y decidieron abandonar la experiencia en los primeros compases del reality. Como suele ocurrir en estos casos, la relación no sobrevivió al mundo real y terminaron rompiendo. Ahora, libre de ataduras, Nieves ha regresado con un rol totalmente distinto y dispuesta a jugar sin frenos.

Para cerrar este cuarteto de veteranos, apareció Claudia Sánchez. A sus 27 años, esta joven madrileña ya sabe lo que es ejercer de tentadora. Durante la octava temporada, Claudia lo dio todo en las fiestas y protagonizó sendos tonteos con Fran y posteriormente con Gerard, aunque la suerte no le acompañó ya que ambos decidieron abandonar la aventura antes de tiempo, dejándola sin opciones de salir de la mano de ninguno de ellos.

Lejos de rendirse, Claudia ha seguido curtiendo su perfil televisivo en espacios como 'Los vecinos de la casa de al lado'. En su flamante regreso a 'La isla de las tentaciones 10', no ha dudado un segundo y ha apostado fuerte por José, entregándole su reconocimiento dorado.