Gigantescos 'Roombas' marinos de 85 metros: los centros de datos oceánicos que alimentarán IA con energía de las olas

Miden 85 metros, flotan sin anclas y llevan algo de Roomba: los centros de datos oceánicos que alimentarán la IA con energía de las olas ya están aquí. O casi. Panthalassa, una startup con dinero de Peter Thiel, acaba de levantar 140 millones de dólares para probar sus nodos Ocean-3 en el Pacífico este mismo año. Y la idea es tan loca como brillante: meter servidores en el mar, que funcionen 24/7 con el movimiento de las olas y envíen los resultados vía Starlink. Sin cables a tierra. Sin factura eléctrica. Sin vecinos que se quejen.

Qué hace exactamente este gigante sin anclas

Imagina una piruleta de acero de 85 metros. La parte esférica flota en la superficie y alberga los chips. Debajo, una estructura tubular vertical se sumerge y sube con cada ola. Ese vaivén empuja agua de mar a presión hasta una turbina, generando electricidad de forma continua. Es energía undimotriz, un concepto que lleva décadas dando vueltas pero que nadie había sabido rentabilizar por el coste de tender cables submarinos hasta la costa.

Panthalassa le ha dado la vuelta al problema: no transportas la electricidad, transportas los datos. Los servidores procesan las peticiones de IA a bordo (inferencia) y solo mandan los tokens de respuesta por satélite. Así matas dos pájaros de un tiro: usas una fuente de energía inagotable y te ahorras la infraestructura eléctrica terrestre. La refrigeración, además, es gratis: el océano enfría los chips mucho mejor que cualquier sistema de aire acondicionado, alargando su vida útil.

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Por qué la IA se ha quedado sin enchufes en tierra

El hype de la inteligencia artificial está devorando las redes eléctricas. Según los cálculos que maneja el sector, las grandes tecnológicas prevén gastar 765.000 millones de dólares solo en centros de datos terrestres durante 2026. Y no da abasto: las comunidades locales rechazan las mega-naves por el ruido, el consumo de agua y el desvío de energía. Panthalassa responde con un argumento difícil de rebatir: en alta mar no hay vecinos y el recurso energético es infinito.

El plan no es encerrarlos en el fondo como el Project Natick de Microsoft o las estructuras chinas cerca de Hainan. Aquí los nodos no llevan anclas: se mueven libremente por el Pacífico, navegando como un enjambre de Roombas gigantes. Se han convertido en en una especie de nube computacional a la deriva que, con fondos de Thiel, aspira a salvar a la IA del apagón eléctrico. La pegatina ecológica es impecable: cero emisiones, cero agua potable y un impacto mínimo sobre la vida marina, porque el circuito de agua es cerrado.

El océano no perdona ni un fallo

Ahora bien, que suene futurista no significa que vaya a funcionar. Domesticar el Pacífico es una tarea titánica, y los obstáculos son de los que quitan el sueño. El primero, la conectividad: Starlink va bien para inferencia, pero si varios nodos tienen que entrenar un modelo grande, el ancho de banda y la latencia de los satélites no compiten con la fibra óptica. Segundo, la corrosión salina y los huracanes. Estos cacharros tendrán que aguantar más de una década sin mantenimiento humano, traqueteando noche y día. Que el mar te dé energía no significa que sea tu amigo.

Aun así, la desesperación del sector hace que 210 millones de dólares de financiación total parezcan calderilla frente a las cifras que se manejan en tierra. Si Panthalassa logra domar las olas, podríamos estar ante el Santo Grial de la IA: energía ilimitada, barata y sin burocracia. De momento, la prueba de 2026 nos dirá si estos Roombas marinos tienen madera de nube o si acaban como una ocurrencia más de Peter Thiel. Y si sale bien, en 2027 la IA se muda al océano.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. La idea es brutal y soluciona el cuello de botella energético, pero los riesgos de corrosión y conectividad no son una broma. Panthalassa tiene el músculo financiero para intentarlo, ahora falta ver si la tecnología resiste el primer temporal.

El resumen para vagos (TL;DR)