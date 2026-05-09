Mina Bonino incendia Instagram tras la pelea Valverde-Tchouaméni: "Dejadnos en paz"

A Mina Bonino se le ha acabado la paciencia. Y cuando la mujer de Fede Valverde, embarazada de seis meses, suelta un mensaje con la palabra “hartazgo” en mayúsculas, el escándalo del Real Madrid deja de ser solo un tema de vestuario para convertirse en una cuestión de salud familiar. La crisis blanca ya no es un rumor de pasillo, es una grieta que se ha llevado por delante hasta la intimidad de un capitán.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 10/10. Una pelea a puñetazos entre dos cracks, un capitán con puntos en la cabeza, un expediente disciplinario de medio millón por cabeza y una mujer embarazada que explota en redes pidiendo que paren los insultos. No se recuerda un culebrón así en Chamartín desde los tiempos de la famosa bronca de los “gallos” en Valdebebas, y esto lo supera con creces. Los próximos días van a ser un terremoto.

El parte de guerra en el vestuario: lo que pasó de verdad

La secuencia es de película. El jueves 7 de mayo, tras un entrenamiento con la tensión por las nubes, la discusión entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni fue subiendo de tono hasta que las palabras se quedaron cortas. Lo que empezó como un rifirrafe verbal acabó en un intercambio de golpes que dejó al uruguayo malherido. En la trifulca, Valverde cayó y se golpeó la cabeza contra una mesa, lo que le provocó una brecha tan aparatosa que necesitó varios puntos de sutura y un traslado urgente al hospital. La escena se ha filtrado como un reguero de pólvora en en los grupos de WhatsApp de la afición, y la palabra “crisis” ya no es suficiente.

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El club, herido en su imagen, reaccionó con un expediente disciplinario a ambos jugadores y una sanción económica de 500.000 euros para cada uno. 500.000 euros a cada uno. Un castigo tan contundente que deja claro que el incendio es de los que queman la moqueta de la sala de juntas.

El mensaje de Mina Bonino: “No tengo nada que decir ni aclarar. Déjenme en paz”

Mientras Valverde intentaba hacer vida normal, recogiendo a sus hijos del colegio, el foco se fue directo a su mujer. Mina Bonino, periodista argentina y embarazada de seis meses de su tercer hijo, compartió una imagen familiar con Fede con una gorra que escondía la brecha, y eso fue la gasolina definitiva. Los insultos y las amenazas a su familia se multiplicaron hasta que decidió plantar cara.

En un texto de Instagram que ya acumula cientos de miles de reacciones, Bonino fue demoledora. Dijo que está “harta de que se hable con impunidad”, que recibe mensajes diarios donde amenazan a sus hijos y que “no es hombre el que se mete con la mujer de un jugador de fútbol embarazada de seis meses”. También fue clara sobre la pelea: “Se golpeó la cabeza. Un corte que con la gorra no se nota. Y eso no es producto de ninguna trompada porque NO LA HUBO. Es producto del golpe. Ya lo dijeron todos, ¿qué más quieren creer?”. Y remató: “Si quieren ver sangre, acá no la van a ver. Este es mi Instagram, mi familia y no tengo absolutamente nada que decir ni aclarar porque no es mi obligación. Déjenme en paz”.

Un mensaje que deja dos certezas: el hartazgo es real y la salud del bebé está por encima de cualquier rifirrafe mediático.

Por qué esto es mucho más que una pelea en un vestuario

Conviene recordar que no es la primera vez que un conflicto interno en el Real Madrid trasciende de esta forma. En 2020, la bronca entre Sergio Ramos e Iker Casillas ya dio la vuelta al mundo, pero entonces no había un embarazo de seis meses en juego. Ahora la presión se ha duplicado porque la institución no solo pierde fuelle en el campo, sino que el foco se ha ido al hogar de uno de sus capitanes.

La versión del club de que una tormenta disciplinaria con multas récord cierra el caso suena a curita en una herida abierta. El vestuario, según fuentes cercanas, está dividido, y el Clásico que se avecina será más amargo que nunca porque Valverde, lesionado y sancionado, no estará en el césped. El equipo se juega la temporada y el ambiente, lejos de calmarse, amenaza con explotar de nuevo.

Mientras, Mina Bonino ha puesto el dedo en la llaga que más duele: la impunidad con que se acosa en redes a las familias de los deportistas cuando las cosas se tuercen. Y eso, más allá de números y expedientes, es el verdadero debate que deja este culebrón.

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