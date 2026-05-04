Andy de Andy y Lucas confiesa que empezó un concierto drogado

El gaditano se ha sentado a hablar sin filtro de su salud mental, y lo que ha salido de ahí es un retrato bastante incómodo de cómo ha vivido los últimos años de gira. Andy reconoce que llegó a subirse al escenario bajo los efectos de las drogas, una imagen que choca con la sonrisa marca de la casa que el público ha visto siempre en sus conciertos. La frase exacta, según ha recogido 20minutos, no deja mucho margen a la interpretación: empezó un concierto drogado.

El artista también ha hablado de la ansiedad que le acompaña desde hace años en cada show. No es la típica anécdota suelta para vender libro: dice que sigue en tratamiento, que no es algo del pasado, que es presente. Tela.

Por qué esta confesión está moviendo tanto el debate

Aquí viene lo bueno. Andy y Lucas no son dos creadores de TikTok que sueltan un drama y mañana otro: son dos tipos que llevan más de dos décadas llenando recintos en España y Latinoamérica, con himnos generacionales como Tanto la quería. Que uno de los rostros más reconocibles del pop latino español hable abiertamente de adicciones mueve algo distinto a cuando lo hace una estrella emergente. Aquí hay carrera, hay público adulto, hay padres y madres que crecieron con sus canciones.

Publicidad

La reacción en redes ha ido por dos caminos. Por un lado, mensajes de apoyo masivo: el grupo de WhatsApp de cualquier persona de 30 a 45 está que arde con audios de "qué fuerte lo de Andy". Por otro, cierta autocrítica colectiva sobre cuántas veces hemos visto a un artista raro en directo y hemos pensado que era "cosa suya" sin pararnos a pensar nada más. Para entender la trayectoria del dúo y por qué su voz pesa, ayuda echar un vistazo a su entrada de Wikipedia, donde se repasa lo que han hecho desde 2003.

Por qué importa que lo cuente alguien como él

Vamos por partes, porque esto tiene más capas de las que parece. España arrastra un problema serio de salud mental sin diagnosticar y peor tratado: según los últimos datos del INE, los trastornos de ansiedad afectan a más de dos millones y medio de personas en el país, y el acceso a tratamiento sigue siendo desigual según comunidad y bolsillo. En ese contexto, que un artista mainstream cuente que sigue medicándose y en seguimiento es servicio público, no titular.

,Hay precedentes que ayudan a leer el momento. Hace año y medio fue Dani Martín hablando de terapia, antes Pablo López contando sus crisis, antes Rozalén poniendo nombre a sus ataques de pánico. El patrón se repite y la conversación cada vez encuentra menos resistencia, lo cual es una buena noticia, pero también obliga a no quedarnos en el aplauso fácil. Aplaudir y olvidar es lo que llevamos haciendo años. Lo interesante ahora es ver si la confesión de Andy abre un debate concreto sobre las condiciones de las giras, sobre los calendarios imposibles que firma la industria y sobre la presión de mantener el personaje show tras show. Yo creo que esa es la pregunta de verdad: ¿qué cambia mañana en cómo trabajan los artistas? Lo demás es ruido.

El chisme en 3 claves (TL;DR)