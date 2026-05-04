Benavidez tumba al Zurdo Ramírez con un KO que ya es viral

Benavidez llevaba tres asaltos midiendo, pegando al cuerpo y descontando piernas al Zurdo. En el sexto soltó la combinación que llevaba toda la noche cocinando: gancho al hígado, mano arriba y final. El árbitro ni se planteó la cuenta larga.

El de Phoenix se lleva los títulos AMB y OMB de peso crucero, su estreno oficial en la categoría tras subir desde supermedio. Es el cinturón número cinco de su carrera y el primero como crucero unificado parcial. A sus 28 años, ya está en la conversación del libra por libra.

El Zurdo, por su parte, sale tocado. Llegaba como campeón OMB defendiendo galones y se va con la primera derrota por KO de su carrera profesional. Tela.

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Por qué medio Twitter del boxeo lleva toda la noche sin dormir

El KO ha sido de los que se guardan en el archivo. El vídeo pasó de un millón de reproducciones en menos de tres horas en la cuenta oficial del promotor, un ritmo que solo habíamos visto este año con los highlights de Crawford. Eso ya te dice por dónde van los tiros.

El otro hilo que arde es el del próximo rival. Con Benavidez instalado en crucero y reclamando unificación total, los dedos apuntan a Jai Opetaia, campeón FIB y considerado el rey de la división. La pelea con Opetaia llevaba dos años empantanada en negociaciones y ahora tiene argumentos para desbloquearse. Que ocurra es otro tema.

Y luego está el ruido, claro. Canelo Álvarez sigue siendo el gran tapado. Benavidez lleva años pidiéndole la pelea sin éxito, y el KO de anoche es otro empujón a esa narrativa que el mexicano nunca ha querido contestar. El comunicado oficial de la AMB ya lo lista como nuevo campeón. Movimiento real, no rumor.

El KO en el contexto del boxeo actual: por qué este es importante

El peso crucero llevaba años siendo la división olvidada del boxeo, un limbo entre los semipesados y los pesados sin estrellas mediáticas. La llegada de Benavidez cambia el mapa por completo. Es el primer nombre con tirón comercial real que se instala ahí desde la era Usyk-Briedis-Gassiev del World Boxing Super Series, y eso para los promotores es oro.

El precedente más claro es el del propio Usyk: subió de crucero a pesado, unificó, y arrastró a la categoría a una segunda juventud mediática. Benavidez no tiene la técnica de cinturón verde de Usyk, pero pega más, es más joven y tiene un fandom americano-mexicano enorme. Si encadena dos defensas y consigue una unificación, esto se vuelve mainstream otra vez. Si se atasca con Opetaia o pierde foco, se queda en una buena historia más. Yo le veo más cerca de lo primero, sinceramente, pero el boxeo siempre se reserva el plot twist. Lo próximo que mirar: las próximas semanas, con anuncio de rival y fecha. Y si Canelo, alguna vez, suelta prenda. Más contexto sobre la categoría en la entrada de Wikipedia del peso crucero.

El chisme en 3 claves (TL;DR)