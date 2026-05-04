OpenAI ha metido mascotas generadas por IA dentro de Codex y, sí, es exactamente lo que estás pensando: un Clippy con esteroides. Solo que esta vez, según la propia compañía, el bicho no se cuelga cada cinco minutos preguntándote si estás escribiendo una carta. La función ya está rodando en la app de programación y la comparación con el clip de Microsoft es inevitable — la diferencia es que ahora la mascota tiene cerebro generativo detrás.

La idea es simple en apariencia: mientras programas en Codex, una pequeña criatura te acompaña en pantalla, reacciona a lo que haces y te suelta consejos cuando algo huele raro. Lo cuenta Engadget, que ha sido el primero en testear la cosa y se ha lanzado al chiste fácil con el espíritu de Clippy. Honestamente, se lo merece.

Qué hace exactamente la mascota dentro de Codex

La mascota vive en una esquina del editor y se comporta como un compañero pasivo-activo. Si te bloqueas, se acerca. Si terminas un commit limpio, celebra. Si llevas dos horas peleándote con el mismo bug, hace una mueca que entre desarrolladores ya se está empezando a memear. OpenAI ha apostado por gamificar la experiencia de programar, que para muchos es un trabajo solitario y, seamos sinceros, bastante frustrante.

Publicidad

Por dentro, la mascota corre sobre el mismo motor que sostiene a Codex como asistente de código, así que no es solo una animación: razona sobre lo que tienes en pantalla. Puede sugerir refactors, avisar de un bucle infinito antes de que lo ejecutes y, si se lo pides, generar tests. Lo de las orejitas y la cola es decoración; el músculo está debajo.

Y aquí es donde la comparación con Clippy se rompe. Clippy era un asistente reactivo con árbol de decisiones de los noventa. Esto es un LLM con personalidad asignable que ha leído tu repositorio. La distancia entre uno y otro es de tres décadas y varios saltos cuánticos en lo que entendemos por software. Que el packaging sea cuqui no debería despistar.

Por qué es más interesante de lo que parece

A primera vista huele a gimmick, lo admito. Pero hay un detalle que me ha hecho cambiar de opinión: la mascota es personalizable y persistente entre sesiones. Crece, evoluciona, recuerda tus proyectos. OpenAI está jugando con la idea de compañero digital de larga duración, algo que ya hemos visto en apps como Replika pero que aquí se pega a un caso de uso productivo. Es la diferencia entre tener un Tamagotchi y tener un colega de trabajo silencioso que, además, sabe Python.

El movimiento también es estratégico. Codex compite con Cursor, Copilot de GitHub y la oleada de editores con IA que han salido en el último año. Diferenciarse por features técnicas es cada vez más difícil porque todos tiran del mismo tipo de modelos. Diferenciarse por experiencia y vínculo emocional es otra historia. Apple lleva décadas ganando esa partida y OpenAI parece haber tomado nota.

Clippy 2.0: del meme al precedente que sí funcionó

Cada vez que sale un asistente con cara, internet desempolva a Clippy. Y tiene gracia, porque el ayudante de Office fue uno de los productos más odiados de la historia del software, hasta el punto de que Microsoft lo retiró en 2007 entre aplausos. Lo curioso es que la idea no era mala: un asistente contextual que ayuda mientras trabajas. Lo que falló fue la ejecución, la tecnología de la época y el timing.

Veinte años después, los tres factores se han alineado. Los modelos generativos entienden contexto real, la potencia de computación está ahí y la cultura de trabajar con un copiloto ya está normalizada — literalmente, así se llama el producto de Microsoft. OpenAI no está reinventando Clippy: está cobrando una deuda pendiente que el sector llevaba dos décadas debiendo. Si la ejecución es buena, lo que en 1997 era un chiste, en 2026 puede ser estándar de la industria. Cosas que pasan.

El siguiente hito a vigilar es si esta función llega a los productos generales de OpenAI o se queda como exclusiva de Codex. Habrá que ver qué presentan en su próxima keynote.

Publicidad

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. La idea es buena, la ejecución pinta sólida y la jugada estratégica tiene lógica. Le quito puntos porque hasta no probarlo durante semanas no sabremos si la mascota es un compañero útil o una distracción mona — el listón de Clippy está bajo, pero el de Cursor no.

El resumen para vagos (TL;DR)