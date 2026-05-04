Spirit Airlines cierra tras 34 años por la guerra con Irán

Spirit Airlines, la aerolínea de los precios imposibles y los asientos que no reclinaban ni a punta de ruegos, ha cerrado para siempre. A las 3 de la madrugada del sábado, hora de Nueva York, apagó las luces tras 34 años volando bajo coste por Norteamérica y el Caribe. La causa oficial: el precio del combustible se ha disparado por la guerra entre EEUU e Irán.

Sí, una aerolínea entera evaporada por un conflicto geopolítico al otro lado del planeta. Bienvenidos a 2026.

El amarillo más triste de la aviación

El cierre llega después de meses de números en rojo, dos quiebras encadenadas y un intento fallido de fusión con JetBlue que los reguladores tumbaron hace ya un par de años. Pero el golpe definitivo, según The Verge, ha sido la duplicación del precio del jet fuel desde que estalló el conflicto con Irán. Para una low cost que vivía de márgenes mínimos, eso es matemática imposible.

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Spirit no era cualquier aerolínea. Era LA aerolínea de los memes. La de las maletas de cabina que costaban más que el vuelo. La del avión amarillo chillón que parecía un Cheetos con alas. La que te cobraba por imprimir el billete en mostrador. Toda una cultura del 'pago por respirar' que se ha quedado sin gasolina, literalmente.

Honduras y medio Caribe en modo pánico

El cierre ha pillado a contrapié a varios países latinoamericanos. Honduras ha activado un protocolo de emergencia para garantizar reembolsos a los pasajeros tirados con billetes ya pagados, según informa el comunicado oficial recogido por las autoridades hondureñas. Spirit operaba rutas a Tegucigalpa, San Pedro Sula, Cartagena, San Juan y media docena más de destinos donde era, en muchos casos, la opción más barata para volar a Estados Unidos.

Miles de pasajeros se quedaron sin vuelo de un día para otro. Otras low cost como Frontier y Avelo ya están moviendo ficha para absorber rutas y, presumiblemente, subir precios. Porque cuando desaparece la opción cutre-pero-asequible, el resto del mercado respira hondo y mira al alza.

Cuando una guerra a 11.000 kilómetros mata tu vuelo a Florida

El caso de Spirit es un manual de cómo la globalización funciona en cadena. Una tensión geopolítica en Oriente Medio dispara el precio del barril, el jet fuel se duplica, y una aerolínea de Florida que llevaba años aguantando con tiritas se desmorona. Ya pasó algo parecido con la quiebra de varias regionales europeas tras el shock energético de 2022, aunque entonces el detonante fue Ucrania. La diferencia: aquellas tenían colchón financiero o rescate público. Spirit, ninguno de los dos.

A nivel cultural, lo de Spirit es casi un duelo. Generaciones enteras de millennials descubrieron que volar podía costar 39 dólares (más 200 en extras, eso sí) gracias a esta gente. Era una experiencia. Mala, pero experiencia. Los hilos de Twitter contando viajes con Spirit eran, durante años, género literario propio. Ahora habrá que buscar otro chivo expiatorio del cielo.

La pregunta que queda en el aire: ¿es esto el principio del fin para el modelo ultra low cost en EEUU? Frontier sigue, Allegiant sigue, pero todos están sufriendo. Si el combustible no baja, la próxima ficha del dominó cae pronto. Y entonces el vuelo a Cancún ya no costará 80 dólares ni en sueños.

El resumen para vagos (TL;DR)