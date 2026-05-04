Madonna y Sabrina Carpenter sueltan 'Bring Your Love' y arde X

Madonna y Sabrina Carpenter han soltado 'Bring Your Love' sin previo aviso y X estuvo media tarde renqueando. El segundo adelanto de Confessions II llegó el sábado por la noche con producción de Stuart Price y la sombra alargada de Coachella sobrevolando cada compás. La reina del pop de los 80 y la chica más cotizada de 2025 en una misma pista. La alianza se veía venir, sí, pero no así.

Qué es exactamente 'Bring Your Love' y por qué está sonando en todas partes

El tema dura tres minutos y veintidós segundos, va a 124 BPM y bebe directamente del Confessions on a Dance Floor de 2005. House con sintes brillantes, una línea de bajo de las que no fallan, y un puente en el que Carpenter sube una octava y deja la sala temblando. Stuart Price vuelve a la mesa de mezclas dieciocho años despues, y se nota: esto no es un single nostálgico, es una declaración de intenciones.

Madonna lleva sin entrar al top 10 de Billboard Hot 100 desde 2008, y este lanzamiento apunta a romper la racha. En sus primeras 18 horas, 'Bring Your Love' acumuló más de 14 millones de reproducciones globales en el perfil oficial de Madonna en Spotify, según cifras provisionales de la plataforma. La canción está disponible también en formato vinilo de 12 pulgadas en edición limitada.

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Coachella fue el ensayo general que nadie supo leer

El gesto venía cocinándose desde la actuación sorpresa de Carpenter en el segundo fin de semana de Coachella, cuando Madonna apareció sin avisar para cantar dieciséis compases de 'Hung Up'. Aquello duró menos de dos minutos pero los clips llevan ya 280 millones de visualizaciones acumuladas entre TikTok e Instagram. La química se vio. La gente lo pidió. Y aquí está.

Lo interesante no es solo que funcionen juntas — funcionan, mucho — sino la lectura comercial: Madonna se apoya en la artista pop más caliente del momento para reactivar una franquicia que llevaba dos décadas en pausa, y Carpenter consigue el sello de legitimidad que algunos críticos seguían escatimándole. Win-win con coreografía.

Lo que esta jugada significa para el pop de 2026

Hay un patrón que conviene mirar con calma. En los últimos dieciocho meses, las leyendas del pop noventero y dosmilero están aliándose con la generación que ahora domina el streaming: Mariah Carey con Tate McRae, Kylie Minogue con Charli XCX, y ahora Madonna con Carpenter. No es casualidad. Es una respuesta directa al algoritmo, que premia el cruce generacional con un alcance que el lanzamiento individual ya no garantiza.

La diferencia es que Madonna no necesita el favor. Carpenter, por mucho que esté en su mejor momento, sí gana algo concreto entrando al universo Confessions: una validación histórica que hasta ahora le faltaba. Aquí en la redacción nos lo hemos tomado con interés genuino, no con escepticismo de manual: el track suena bien, la jugada es coherente, y Confessions II tiene pinta de no ser un disco de relleno. El primer adelanto, 'Mirror Game', ya apuntaba maneras hace tres meses; este segundo confirma la dirección. Si el álbum completo mantiene este nivel, hablamos del regreso pop más relevante del año.

Y sí. Caos en X, también. Los servidores de Twitter aguantaron mal el pico de menciones simultáneas alrededor del estreno, con caídas intermitentes de hasta 40 minutos en algunas regiones. El asunto es gordo.

Confessions II sale el 19 de junio según ha confirmado la web oficial de la artista. Quedan seis semanas para descubrir si el resto del disco está al nivel del adelanto o si esto era el pico. Yo apuesto por lo primero.

El resumen para vagos (TL;DR)