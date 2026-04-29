‘La Promesa’: El despiadado chantaje del duque de Carril destroza a Manuel

La sobremesa de La 1 de este miércoles 29 de abril estará marcada por decisiones límite y enfrentamientos directos que cambiarán el rumbo de algunos protagonistas para siempre. El núcleo de la tensión en esta nueva entrega de 'La Promesa' radicará en el movimiento más agresivo que Gonzalo, el duque de Carril, ejecutará contra la familia Luján.

Manuel comenzará a sospechar seriamente sobre las verdaderas intenciones del noble en el ámbito de los negocios compartidos. Ante esta creciente desconfianza sobre la transparencia de los acuerdos, el heredero de los Luján decidirá investigar por su cuenta e intentará contactar con el dueño de la empresa en la que tanto él como Ciro decidieron invertir su capital hace tiempo.

Esta maniobra de investigación no pasará desapercibida para el duque de Carril, quien decidirá contraatacar de la forma más letal posible para frenar cualquier intromisión. El aristócrata lanzará una advertencia totalmente destructiva hacia Manuel. Si el joven Luján no cede a sus exigentes demandas económicas de inmediato, el duque hará público un escándalo de proporciones incalculables para la reputación del apellido. Divulgará que los Luján secuestraron a su hija Vera.

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En paralelo a esta extorsión de alto nivel, la situación personal de Ciro empeorará significativamente. Julieta intentará hacerle ver la dura realidad y le advertirá sobre el peligro real que representa el duque de Carril para sus propios intereses financieros. Sin embargo, los sinceros esfuerzos de Julieta resultarán completamente inútiles. Ciro reaccionará con evidente hostilidad ante las palabras de advertencia.

El firme rechazo de Carlo frente a la manipulación de Estefanía en 'La Promesa'

El firme rechazo de Carlo frente a la manipulación de Estefanía en 'La Promesa' | Fuente: La Promesa en X

Carlo se encontrará en una posición extremadamente delicada por culpa de los planes de Estefanía. Ella decidirá apretar aún más las tuercas y ejecutará su chantaje con mayor presión, buscando doblegar la voluntad del trabajador para conseguir sus propios objetivos personales dentro de la finca.

A pesar de las adversas circunstancias que le rodean, Carlo se mantendrá firme en su posición y rechazará de plano ceder ante las manipulaciones. El empleado demostrará una entereza notable al no dejarse intimidar por las exigencias impuestas, asumiendo con valentía los enormes riesgos que esta dura negativa conlleva para su futuro personal y laboral dentro de la propiedad.

Ante este rechazo, Estefanía no dudará en poner sobre la mesa su arma más destructiva para doblegarlo. Mantendrá intacta su amenaza de arruinar por completo la relación que Carlo mantiene actualmente con María Fernández.

El interrogatorio de Salvatierra destapa los miedos de Ángela

Por otro lado, la investigación oficial sobre el comportamiento de Curro seguirá su curso habitual en 'La Promesa', pero los incisivos métodos del duque de Salvatierra generarán una gran inquietud entre todos los habitantes de la propiedad. Durante las entrevistas individuales, el investigador dejará muy claro que sabe demasiado sobre el entorno, demostrando ante sus interrogados estar sorprendentemente bien informado sobre los secretos más delicados y ocultos de la familia Luján.

El servicio y casi toda la familia apoyará a Curro 💪🏻 #LaPromesa



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La ronda de interrogatorios al personal del servicio ofrecerá resultados mixtos para el futuro de Curro. Aunque la gran mayoría de los trabajadores decidirá protegerlo y lo defenderá a capa y espada ante las insistentes preguntas del duque, no todos mantendrán la misma línea argumental. Santos se desmarcará de esta tendencia general y dejará entrever sus dudas sobre el carácter de Curro.

El momento de mayor tensión e incomodidad durante todo este tenso proceso llegará cuando sea el turno de Ángela. En un principio, ella hablará maravillas de Curro, defendiéndolo sin titubeos para proteger su imagen. Sin embargo, la situación dará un vuelco radical cuando Salvatierra, haciendo uso de su información privilegiada, saque a relucir la historia pasada que ella tuvo con Curro mientras seguía prometida con Lorenzo. Este golpe maestro del investigador dejará secuelas inmediatas.

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El duro enfrentamiento entre Martina y Pilarcita por el refugio

El duro enfrentamiento entre Martina y Pilarcita por el refugio | Fuente: La Promesa en X

Martina y todo su equipo de apoyo trabajarán a destajo, operando a contrarreloj para preparar las instalaciones del refugio de la mejor manera posible. Su objetivo principal será tenerlo todo impecable y listo para impresionar a Pilarcita durante su esperada visita a los terrenos de la propiedad.

No obstante, cuando Pilarcita por fin llegue a comprobar los avances, la situación estallará en mil pedazos. Lejos de producirse un encuentro cordial y agradecido, se desatará una fuerte discusión entre ambas mujeres. La enorme tensión acumulada por los exigentes preparativos y las diferentes visiones sobre la gestión del lugar provocará un choque público.

Martina no se morderá la lengua y lanzará durísimas acusaciones contra su invitada. Le reprochará cara a cara su evidente falta de implicación en la iniciativa solidaria y atacará directamente sus verdaderas motivaciones personales. Martina acusará a Pilarcita de rechazar el proyecto por puro ego y por no soportar que otra mujer asuma el ansiado papel de protagonista en esta importante obra de caridad.

Por último, los silenciosos pasillos del servicio de 'La Promesa' seguirán albergando dramas personales de muy difícil solución. Ricardo se enfrentará a un terrible dilema moral que lo consumirá por dentro, un conflicto relacionado directamente con la trágica muerte de Ana. Pía le aconsejará de forma muy insistente que ya es el momento adecuado para dar un paso al frente de una vez por todas y contarle toda la verdad a Santos.

A pesar de los lógicos razonamientos de Pía, Ricardo se negará rotundamente a seguir su acertado consejo. Tomará la dolorosa decisión de mantener ocultos los terribles hechos ocurridos alrededor del fallecimiento de Ana, pero no será por mucho tiempo.