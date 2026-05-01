Subnautica 2 ya tiene fecha y cierra el culebrón con Krafton

Por fin alguien ha pulsado el botón de 'paz mundial' en Unknown Worlds y el culebrón con Krafton se va al fondo del océano, donde debe estar. Subnautica 2 ya tiene fecha de lanzamiento confirmada para acceso anticipado el 14 de mayo, a 29,99 euros en PC y Xbox Series X/S. Sí, en dos semanas estamos otra vez sumergiéndonos a buscar peces que dan miedo.

El anuncio llega después de meses de drama corporativo que parecía sacado de una serie de HBO Max: despidos sonados, demanda de los fundadores contra Krafton por un bonus de 250 millones de dólares y un retraso que tenía a la comunidad mordiéndose las uñas. Ahora todo pinta a tregua, aunque la guerra fría sigue sin firmar la paz definitiva.

Qué trae la nueva inmersión y a qué precio

El acceso anticipado arranca el 14 de mayo a 29,99 euros en Steam y Xbox Series X/S, sin versión PS5 confirmada de salida (la exclusividad temporal con Microsoft sigue ahí, por si te lo preguntabas). La ficha oficial en Steam ya recoge que el juego es ahora mismo el más deseado de la plataforma, según los datos de wishlist que la propia tienda muestra.

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Hablamos de una secuela que mantiene el ADN del original — exploración submarina, supervivencia, criaturas que te recuerdan que el océano nunca fue tu amigo — pero suma cooperativo para hasta cuatro jugadores. Eso es nuevo. Y cambia bastante la conversación, porque la primera entrega era un viaje solitario casi terapéutico (o aterrador, según el día).

Unknown Worlds promete actualizaciones constantes durante el periodo de early access, con el lanzamiento 1.0 previsto a lo largo de 2027. La hoja de ruta, según el estudio, incluirá nuevos biomas, vehículos y una historia ampliada. Suena bien sobre el papel.

El culebrón con Krafton y por qué importa

Aquí es donde la cosa se puso turbia. Los fundadores de Unknown Worlds demandaron a Krafton por un bonus de 250 millones de dólares que, según ellos, la editora habría bloqueado retrasando deliberadamente el lanzamiento. Krafton respondió despidiendo a parte del equipo directivo histórico, incluyendo a Charlie Cleveland, alma máter del proyecto.

El anuncio de la fecha cierra el capítulo más polémico, pero el juicio sigue su curso. Que el juego salga en mayo no significa que la familia se haya reconciliado: significa que alguien ha decidido que retrasarlo más era pegarse un tiro en el pie comercial. La comunidad lleva esperando esto desde 2024 y la paciencia tiene un límite.

Por qué este lanzamiento marca tendencia en el indie premium

Subnautica 2 llega en un momento curioso para el género de supervivencia: tras el bombazo de Palworld a principios de 2024 y el éxito sostenido de Valheim, el público ha demostrado que hay hambre de cooperativo con identidad propia. La pregunta no es si Subnautica 2 venderá — venderá, las wishlist no engañan — sino si conseguirá no romperse al tener cuatro jugadores explorando biomas pensados originalmente para uno.

El precedente del primer Subnautica es brutal: más de cinco millones de copias vendidas y un 92% de reseñas positivas en Steam. Replicarlo en cooperativo es un reto técnico considerable. Y el drama con Krafton ha dejado al estudio sin parte de su liderazgo histórico justo cuando más lo necesitaba. Aquí en la redacción nos lo tomamos con optimismo prudente: las ganas son muchas, el riesgo también.

El siguiente hito es el 14 de mayo. Después, toca esperar al primer parche grande para ver si Unknown Worlds aún sabe hacer magia bajo el agua sin que se le note el cansancio corporativo. Crucemos los dedos.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8,5/10. El primer Subnautica es una obra maestra del género y la secuela trae cooperativo, precio razonable y fecha confirmada. Resta medio punto el riesgo de que el drama corporativo haya dejado al equipo tocado — pero si funciona, es uno de los lanzamientos del año.

El resumen para vagos (TL;DR)