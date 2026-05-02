Lonestar lanza StarVault y el almacenamiento de datos en la Luna ya es real

Lonestar acaba de encender StarVault y el almacenamiento de datos en la Luna deja de ser ciencia ficción para convertirse en un servicio que puedes contratar. Sí, tus copias de seguridad pueden vivir ahora a 384.000 kilómetros de cualquier inundación, ransomware o apagón terrestre.

La compañía estadounidense lo ha presentado como el primer data center lunar comercial operativo. La premisa es de manual cyberpunk: si la Tierra es un sitio cada vez más frágil para guardar lo importante, súbelo al único satélite natural que tenemos a mano. Y a cobrar.

Qué es exactamente StarVault y cómo funciona

StarVault es una bóveda digital alojada en un módulo desplegado sobre la superficie lunar, conectada con la Tierra mediante enlaces de radio de alta frecuencia. La latencia ronda los 2,5 segundos por trayecto, así que olvídate de usarlo como Dropbox: esto es cold storage puro, archivo a largo plazo para datos que necesitas a salvo pero no a mano.

Publicidad

El servicio se vende como backup ante catástrofes terrestres extremas: ataques cibernéticos masivos, eventos climáticos, conflictos bélicos, fallos en cascada de infraestructura. Lonestar lleva años desarrollando hardware capaz de aguantar las condiciones lunares (radiación, ciclos térmicos brutales, polvo regolítico que se mete por todas partes) y la primera misión operativa funcionó como prueba de concepto antes de abrir el grifo comercial.

Entre los primeros clientes figuran gobiernos, instituciones culturales y grandes corporaciones que quieren un punto de restauración fuera del planeta. Los precios no son públicos, pero el propio fundador, Christopher Stott, ha repetido en varias intervenciones que el modelo apunta a quien necesita resiliencia real, no a quien quiere subir las fotos de la boda.

Por qué esto es Black Mirror del bueno (y del malo)

Aquí es donde la cosa se pone interesante. La idea de que la Luna se convierta en el disco duro de emergencia de la humanidad tiene algo entre épico y ridículo. Épico porque por fin estamos haciendo cosas con ese satélite que llevaba décadas mirándonos sin que le diéramos uso. Ridículo porque el primer caso de uso comercial es, esencialmente, un Google Drive carísimo con vistas.

Lo que sí es serio: la pregunta de quién regula esto. Un data center lunar opera en un limbo jurisdiccional bastante incómodo. El Tratado del Espacio Exterior de 1967 prohíbe la apropiación territorial pero no dice gran cosa sobre infraestructura privada que aloje datos sensibles. Si quieres profundizar, tienes la base en su entrada de Wikipedia. Spoiler: el marco legal va décadas por detrás de lo que ya está pasando.

Cosas que pasan en 2026.

El precedente: del bunker suizo al regolito lunar

La idea de guardar lo importante lejos no es nueva. La Bóveda Global de Semillas de Svalbard lleva desde 2008 protegiendo material genético en el Ártico noruego, y proyectos como Arctic World Archive han hecho lo propio con código fuente y archivos culturales. Microsoft probó hace años a hundir un data center en el mar del Norte para ver si el agua salada hacía mejor refrigeración que un edificio en Dublín. La obsesión por externalizar la memoria de la civilización viene de lejos; lo que cambia ahora es la dirección del vector: ya no horizontal, sino vertical y hacia arriba.

¿El hype está justificado? A medias. La parte de ingeniería es genuinamente asombrosa: poner hardware funcional en la Luna y sostenerlo operativo no es trivial, y Lonestar ha demostrado que puede. La parte de negocio es más turbia. Si la Tierra entra en un escenario tan apocalíptico que necesitas tus datos en la Luna, igual recuperarlos no es la prioridad número uno. Pero entiendo el argumento aseguradoras-en-modo-paranoia. Y honestamente, mola.

Publicidad

El siguiente hito anunciado por la compañía es la expansión de capacidad con un segundo módulo previsto para finales de 2026, además de acuerdos con archivos nacionales europeos que se firmarán a lo largo de los próximos meses. La carrera por la infraestructura cislunar se está acelerando — SpaceX, Blue Origin e Intuitive Machines miran de reojo.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7,5/10. StarVault es el primer servicio comercial de almacenamiento lunar y el cyberpunk se nota en cada detalle, pero la latencia y el precio lo hacen un nicho clarísimo. La hazaña técnica es real; el caso de uso masivo, todavía no — pregúntate si tu PYME necesita un backup en la Luna o le basta con AWS.

El resumen para vagos (TL;DR)