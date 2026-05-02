La frase brutal de Alfonso Basterra antes de salir de prisión

Alfonso Basterra está a punto de salir de prisión y su primera frase ya ha encendido el timeline. La ha soltado en Fiesta, el programa de Telecinco, y dice así: 'ya no pillo cacho ni en Plutón'. Tela.

Qué ha dicho exactamente y por qué importa

La frase llega justo cuando Basterra encara su inminente salida de prisión tras más de una década entre rejas por el asesinato de Asunta. Y la suelta sin filtro: 'ya no pillo cacho ni en Plutón'. Una broma de tono soez que en cualquier otra boca sería un meme más, pero en la suya cae como una losa.

El contexto pesa muchísimo. Hablamos del padre adoptivo de Asunta Basterra, condenado en 2015 junto a Rosario Porto por el crimen que paralizó al país y que después Netflix recuperó en una serie vista por medio mundo. Que su primera reacción pública ante la libertad sea una salida de tono sobre su vida sentimental ha caído fatal en redes. El reproche generalizado es el mismo: ni una palabra sobre Asunta, ni un gesto, nada.

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Por qué medio Twitter está echando humo

La frase circula desde primera hora y la conversación va por dos vías. Una, la del cachondeo seco con el 'pillar cacho en Plutón' convertido en chascarrillo. Otra, mucho más numerosa, la de la indignación: gente recordando quién es, gente recordando a Asunta, gente preguntándose por qué se le ofrece un altavoz como si fuera un personaje cualquiera del corazón.

El debate sobre si Fiesta debería haber emitido la entrevista lleva horas dando vueltas. Y aquí no hay término medio: o te parece que es información de interés público porque se trata de un condenado que vuelve a la calle, o te parece un blanqueo de manual con frase viral incluida. La línea entre cobertura periodística y espectáculo morboso lleva años borrosa y este caso vuelve a ponerlo sobre la mesa.

Lo que está claro es que la maquinaria mediática ya está engrasada. Lo siguiente serán entrevistas más largas, presumiblemente pagadas, y un debate eterno sobre si los condenados por delitos graves deberían tener acceso a platós una vez cumplida la condena. Conversación interesante. Aunque no sé si esta es la mejor manera de abrirla.

El precedente que conviene recordar

No es la primera vez que ocurre. Cuando salieron de prisión nombres como Dolores Vázquez (luego absuelta del crimen de Rocío Wanninkhof) o cuando reaparecieron mediáticamente otros condenados de casos célebres, el patrón fue el mismo: frase impactante, oleada de indignación, audiencia disparada y, dos semanas después, todo el mundo a otra cosa. La diferencia con Basterra es que el caso Asunta no se ha enfriado nunca. La entrada de Wikipedia sobre el caso sigue siendo una de las más consultadas en español cuando hay novedades, y la serie de Netflix lo ha mantenido vivo en una generación que era niña cuando ocurrió.

Mi lectura: la frase es deliberada. Sabe lo que dice, sabe dónde lo dice y sabe el ruido que va a generar. La duda no es si tendrá repercusión —ya la tiene— sino si los siguientes capítulos van a aportar algo o solo serán más material para el clip viral. Veremos si en próximas apariciones cambia el registro o sigue por el camino de la frase para titular. Mientras, los próximos días el tema se va a mover en bucle. Agárrate.

El chisme en 3 claves (TL;DR)